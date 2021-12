3000€ pour encourager les jeunes entrepreneurs

“Issues d’un fonds public d’un montant global de 25 millions d’euros, ces primes sont destinées à soutenir la création d’entreprise des jeunes de 18 à 30 ans en insertion, les plus en difficulté du point de vue de leur parcours d’insertion sociale et professionnelle : bénéficiaires d’un minimum social (ASS, AAH, RSA), demandeurs d’emploi de longue durée (de plus de 12 mois), parents isolés, habitants d’un quartier politique de la ville, accompagnés par une mission locale, ou avec un niveau de formation inférieur ou équivalent à un CAP/BEP. « Si la crise économique et sanitaire fait peser de nouvelles incertitudes sur l’insertion professionnelle des jeunes, elle fait aussi émerger de nouvelles opportunités de création d’entreprise : c’est sans doute le meilleur moment pour se lancer quand on est jeune », commente Frédéric Lavenir, président de l’Adie. De plus en plus de jeunes tentés par la création d’entreprise En France, 8 jeunes sur 10 de moins de 35 ans souhaitent créer ou reprendre une entreprise1 , et pourtant ils sont encore une minorité à passer à l’acte. Pour ceux qui ont du mal à s’insérer professionnellement à travers la voie classique du salariat, la création d’entreprise peut pourtant constituer une solution pour créer son propre emploi, un emploi durable, sur mesure, en phase avec ses valeurs et ses talents.

Ce n’est ni le manque d’envie ni le manque de confiance en soi qui les retiennent.

Le manque de financement et la complexité de la création d’entreprise constituent les principaux obstacles. Le microcrédit accompagné de l’Adie, un outil efficace pour lever les freins à l’entrepreneuriat des jeunes Ce sont précisément ces freins que l’Adie s’est donné pour mission de lever à travers son microcrédit accompagné. Il s’agit d’une combinaison unique de prêts, pour les projets n’ayant pas accès au crédit bancaire classique, avec un accompagnement individuel. L’accompagnement de l’Adie, c’est :

Un espace en ligne « Je construis mon projet » pour réaliser son business plan

– Un programme de formation certifiée d’1 à 2 semaines « Je Deviens Entrepreneur » pour traiter en groupe de tous les aspects de la création d’entreprise

– Un coaching personnalisé incluant un suivi individuel et des ateliers à la carte : business plan, choix du statut, développement commercial, organisation administrative, etc.

L’Adie Mayotte, qui a financé 99 créateurs de moins de 30 ans pour la création de leur entreprise en 2020, a l’ambition d’en financer le double d’ici fin 2022.”