L’Expo Made in Mayotte vous attend jusqu’au 22 décembre au Comité du Tourisme

L’Expo Made in Mayotte, c’est un concept de boutiques éphémères, qui se succèdent durant 15 jours. Notamment grâce à l’accompagnement de l’AFD à travers Mouv’outremer. « Vous y retrouverez les créations de plus de 20 artisans/agriculteurs/associations artisanales et culturelles. Ils proposent des produits du terroir, des cosmétiques, des bijoux, des sculptures, des vêtements sur mesure, des céramiques, etc. »

Le thème de la tortue marine a été choisi pour cette 9ème édition, « symbole du tourisme à Mayotte. L’association Mila Zatrou et le célèbre foundi « Saïd le potier » de Petite Terre, seront présents pour proposer leurs créations, en poterie et tableaux décoratifs sur le thème des éléments, l’océan, la terre…