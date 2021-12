La Poste de Kawéni se labellise France services

“La labellisation France Services du bureau de poste de Kaweni s’inscrit dans l’ambition de La Poste Groupe de participer au développement des services publics sur tout le territoire, de développer ses liens de proximité avec ses clients et de réduire la fracture numérique”, indique Gaëtan Longeau, Directeur Régional de La Poste de Mayotte. Il était ce jeudi aux côtés d’Ambdilwahedou Soumaila, maire de Mamoudzou et Thierry Suquet, Préfet de Mayotte, en présence d’Eric Lenoir, chargé de projet Outre-mer de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)

La Poste de Kaweni permet désormais l’accès à 6 opérateurs : CSSM, Pôle Emploi, Agence nationale des titres sécurisés, Ministère de la Justice, DRFiP, en complément de ses activités postales et bancaires habituelles.

Déposer une demande de permis de conduire, créer un compte pour le service des impôts, ou encore établir sa déclaration de revenus…, les citoyens accèdent aux services des partenaires via un espace numérique mis à disposition par La Poste (ordinateur, tablette, imprimante et scanner) et peuvent bénéficier de l’accompagnement d’un chargé de clientèle spécialement formé pour les accompagner dans leurs démarches postales et administratives en ligne. En complément, les clients ont la possibilité de s’entretenir avec un expert dans un espace confidentiel, en présentiel ou en visio-conférence, pour réaliser leurs démarches.

Cette avancée permet la réduction de la fracture numérique par la mise à disposition gratuite d’équipements connectés en libre-service au sein des France Services et l’accompagnement des personnes en difficulté avec le numérique. Pour offrir plus de services à ses clients, La Poste propose un accès gratuit à internet dans tous ses établissements. Toute personne peut se connecter depuis un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone : pendant 30 minutes si elle dispose d’une adresse mail valide, pendant 2 heures si elle a un compte client La Poste.