Covid : l’ARS invite à renforcer son immunité avant de voyager dans les zones à risque

Au cours de la semaine du 1er au 7 décembre, 81 cas de COVID-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d’incidence de 29 cas pour 100.000 habitants. Le taux de positivité est de 1,4%.

Dès la semaine prochaine, le centre de vaccination de M’Gombani sera déplacé au collège de M’Gombani et un nouveau centre sera ouvert au lycée des lumières à Kawéni.

“Face à la circulation virale élevée et en forte augmentation en métropole, à la Réunion et à Maurice, la vaccination de toutes les personnes éligibles reste primordiale. La vaccination protège, limite la transmission du virus, diminue le risque de développer des formes graves et d’être hospitalisé.

A la veille des vacances scolaires, l’administration de la dose de rappel est essentiel pour préserver Mayotte d’une nouvelle vague épidémique à la rentrée.

La dose de rappel permet de relever l’efficacité vaccinale contre les contaminations, qui s’affaiblit avec le temps. Elle protège donc la personne vaccinée et son entourage.”

Le sésame du pass vaccinal

Un message qu’une bonne partie de la population a entendu, puisque, au 5 décembre 2021, 157.245 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 87,2 % de la population cible, et 72,9 % (de la population cible) disposent d’un schéma vaccinal complet. Le taux baisse à 47% quand on le ramène à l’ensemble de la population. L’intégration dans le pass sanitaire de la dose de rappel de toutes les personnes majeures vaccinées depuis plus de 5 mois a redynamisé la campagne de vaccination sur le territoire: “Plus de la moitié de toutes les doses de rappel administrées sur le territoire a été injectée au cours de la semaine 48.”

L’ouverture de la cible vaccinale aux sujets de plus de 18 ans a mécaniquement impliqué une forte diminution de la moyenne d’âge des personnes se présentant pour rappel : jusqu’à la semaine 47, les personnes recevant cette dose avaient une moyenne d’âge de près de 60 ans. A ce jour, les personnes ayant bénéficié de la dose de rappel sont âgées, en moyenne, d’un peu plus de 47 ans.

La dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 permet de renforcer son immunité, de limiter la progression de la pandémie, et de disposer d’un passe sanitaire valide. Puisqu’à partir du 15 janvier 2022, tous les plus de 18 ans devront l’avoir fait sous peine de voir invalider leur pass. “Cette dose « booster » est à ce jour le seul moyen de protéger notre territoire d’une prochaine vague de contamination en limitant l’ampleur.”