A Chirongui, le cinéma devient l’écran noir de leurs nuits blanches

“Qui veut fermer l’unique salle de cinéma ouverte de l’île ?” C’est l’interpellation cash de l’association Ciné Musafiri à destination des médias et amateurs du 7ème art. Le Pôle culturel de Chirongui, conçu au départ pour laisser une large part (3 semaines sur 4) aux projections de cinéma, va-t-il lui fermer ses portes ?

En tout cas, ce n’est plus le grand amour avec la municipalité, puisque l’association dénonce “des élus au service de la population qui ont pour but de priver leurs administrés et le reste de la population de l’île, d’un de leurs loisirs les plus appréciés (…) ils nous menacent de fermeture avec un ultimatum début janvier 2022, le tout appuyé sur des preuves erronées.” Ses dirigeants annoncent avoir saisi la justice.

Manifestement, le maire a des reproches à faire à Ciné Musafiri. Nous avons contacté Andhanouni Saïd, qui a synthétisé ses griefs dans un communiqué. Il se veut tout d’abord, rassurant, il va “continuer à proposer à tous une programmation cinéma dans les plus brefs délais”. Mais ce sera apparemment sans Cine Musafiri. A qui il reproche non seulement de ne pas avoir respecté les clauses de la délégation de service public, mais aussi de ne pas avoir répondu aux demandes de conciliation: “Au terme d’une procédure légale, la commune a décidé de résilier ce contrat pour non-respect de ses termes par l’association, malgré plusieurs tentatives de conciliation et d’échanges à l’initiative de la commune.”

Des films en sortie nationale

Dommage, car la prouesse de Ciné Musafiri est à souligner, avec des projections en simultané des sorties nationales, notamment pour “Tenet” ou du dernier James Bond, “4 à 5 films différents chaque semaine. 25000 spectateurs depuis février 2020 malgré la crise”. La mairie de Chirongui le souligne d’ailleurs qui dit avoir “conscience du travail effectué depuis 12 ans sur le territoire et encourage Ciné Musafiri dans le maintien des séances de cinéma plein air auprès de toutes les communes de l’île.”

Elle rapporte aussi que “en 2 ans d’exploitation, du fait des aléas et difficultés, dont la crise sanitaire, aucun frais n’a été demandé à l’association. L’ensemble des frais de fonctionnement et d’entretien ont été directement pris en charge par la municipalité de Chirongui.” La municipalité a proposé à Cinémusafiri d’examiner la situation des personnels de l’association.

Alors que les dirigeants de l’association appellent à manifester ce dimanche 12 décembre lors du conseil municipal qui doit valider la résiliation, le maire réitère, “il n’a jamais été question de fermer les portes du cinéma. La résiliation du contrat liant la mairie et l’association n’empêchera pas le cinéma de fonctionner au sein de la structure.”

Et peut-être qu’un jour, le cinéma Alpa Joe du conseil départemental à Mamoudzou rouvrira-t-il ses portes…

