Nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre la reprise épidémique

Par décret paru ce jour au journal officiel, de nouvelles mesures d’application immédiates ont été prises afin de lutter contre la reprise épidémique et de limiter la circulation du variant OMICRON de la COVID-19.

À compter du 9 décembre : renforcement du protocole sanitaire en milieu scolaire

Passage au niveau 3 du protocole sanitaire dans les écoles primaires qui prévoit l’obligation du port du masque en intérieur et en extérieur des établissements. Cette mesure concerne non seulement les enfants de 6 à 10 ans, mais également les enseignants, les personnels administratifs et techniques, ainsi que les parents et accompagnants.

L’obligation du port de masque pour les personnels et les accompagnants vise également les écoles maternelles.

Pour rappel, le protocole de niveau 3 prévoit également pour les écoles primaires, la limitation du brassage par niveau et par classe au niveau de la restauration scolaire, mais également la limitation des activités périscolaires, en intérieur ou extérieur, à des activités compatibles avec le port du masque et les règles de distanciation.

À compter du 10 décembre : fermeture des discothèques et interdiction des activités de danse

Les discothèques (ERP de type P) ne peuvent plus accueillir de public. Le décret prévoit également que les activités de danse sont interdites dans les établissements suivants :

• Bar, restaurant et débit de boissons ;

• Établissements flottants, pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;

• Hôtel, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons.

“Même vaccinés, restons prudents et continuons à appliquer les gestes barrières.”