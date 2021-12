Mayotte en vigilance Jaune Fortes pluies et Orages

Mayotte est placée depuis 8h en vigilance jaune “fortes pluies/orages” par Météo France.

Le flux est léger de nord-est devenant variable dans l’après-midi et parfois associés à des passages pluvio-orageux entre la fin de la matinée et le milieu de l’après-midi notamment sur la partie Sud de Grande-Terre.



Prévisions pour la journée:

Le matin, Mayotte se réveille sous le soleil entre-coupé de passages nuageux accompagnés

possiblement d’averses à caractère orageux localement et principalement sur la partie Sud de Grande-Terre.

L’après-midi,le temps reste ensoleillé et entre-coupé de quelques passages nuageux porteurs d’averses parfois orageuses localement et notamment sur la partie Sud de Grande Terre.

Le vent est de l’ordre de 10 à 15 km/h de nord-est dominant sauf léger renforcement sous grains.

La mer est belle à peu agitée en dehors du lagon.

La température maximale prévue pour la journée est de :

31°C à Dzaoudzi

32°C à Bandrele