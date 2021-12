Vaccins : possibilité de cumuler Covid et grippe

“La vaccination antigrippale est ouverte à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans et peut s’effectuer le même jour que la vaccination contre la Covid-19”.

Au total, depuis août 2021, 323 cas de grippe ont été recensés à Mayotte. Depuis septembre 2021, 10 personnes ont été admises en réanimation. “La couverture vaccinale est encore insuffisante”, indique l’ARS, “en 2020, 3400 personnes se sont fait vacciner contre la grippe à Mayotte. Au 8 décembre 2021, seulement 1887 personnes se sont fait vacciner contre la grippe à Mayotte.”

Personnes âgées et/ou présentant des comorbidités en priorité

La grippe peut avoir des conséquences lourdes sur la santé. D’origine virale, la grippe est une infection respiratoire aiguë imprévisible et très contagieuse, qui reste toujours harassante : forte fièvre, mal de tête, courbatures, fatigue intense… Chez les personnes fragiles, elle peut entraîner des complications graves, des hospitalisations et des décès.

“Alors que le coronavirus circule toujours à Mayotte, L’ARS recommande vivement de se faire vacciner contre la grippe et la Covid en même temps. A Mayotte, il y a encore 50% des personnes âgées de plus de 65 ans qui ne sont pas vaccinées contre la Covid-19. Il est important de tout mettre en œuvre pour limiter au maximum les effets conjugués des deux virus qui circulent au même moment.”

La vaccination contre la grippe et la Covid simultanée présente-t-elle des risques ?

La vaccination contre la grippe saisonnière est totalement compatible avec l’administration du vaccin contre la Covid-19. Comme le signale la Haute Autorité de santé, la co-administration des vaccins contre la grippe et contre la Covid-19 est généralement bien tolérée et ne compromet pas l’efficacité des vaccins.

Il n’y a pas de délai particulier à respecter entre les 2 vaccins, il est même possible de se faire vacciner au même moment. Les 2 injections peuvent être pratiquées le même jour, sur un site d’injection différent (un vaccin dans chaque bras).