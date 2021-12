La mairie de Mamoudzou adapte l’horaire de travail de ses agents à l’insécurité

Une preuve de plus que l’insécurité est la 1ère cause de perturbation du quotidien à Mayotte, avant le Covid ou la météo : les agents de la mairie de Mamoudzou habitant dans les zones géographiques les plus éloignées, pourront embaucher plus tard.

Ce mardi 7 décembre dès 5h du matin, des poubelles étaient déposées en travers de la route à Majikavo Koropa, des automobilistes bloqués dans la circulation se sont faits agresser. Les gendarmes, dont c’est la zone d’action, sont intervenus pour libérer la voie.

Parmi les victimes, des agents de la ville de Mamoudzou. Ses élus, dont le maire, réagissent en se posant en “soutien des victimes”, et décident “afin de protéger les agents” de décaler les horaires de prise de poste”. Cela concerne le personnel habitant au nord, au sud et au centre de Mayotte.

“A compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre, les agents concernés prendront leur service à 9h et finiront à 16h au plus tard. Ainsi, ils pourront quitter leur domicile plus tard dans la matinée et y retourner plus tôt dans la soirée.”

Une adaptation qui s’ajoute à celle de la fermeture de nombreux commerces avant 18h pour ne pas laisser prendre de risques à leurs salariés.