La FMAE réveille les politiques sur la prise en compte de l’élévation du niveau de la mer

Le thème de la Journée mondiale du climat cette année est le changement climatique, vu sous l’axe de « la nécessité de vivre en équilibre avec la nature » en s’adaptant « aux conséquences déjà visibles du dérèglement climatique à Mayotte ». A ce sujet, la fédération qui revendique représenter prés d’une trentaine d’associations, interpelle dans un courrier le président du conseil départemental et les élus sur leur implication dans cette journée, et plus globalement sur la prise en charge des effets du dérèglement climatique.

Dans son courrier, Ali Madi, le président de la FMAE, les invite à la lucidité. En effet, si le réchauffement climatique est mis à toutes les sauces, il n’en représente pas moins un enjeu. Il cite le rapport de Word Weather Attribution sur la famine à Madagascar qui minimise le rôle du réchauffement climatique, pour incriminer le « hasard des variations climatiques naturelles et la « vulnérabilité » d’une population d’une extrême pauvreté, visant indirectement l’Etat malgache, et donc l’absence de décisions politiques qui impacte négativement les population.

Impliquer tous les acteurs

Alors que Mayotte subit le triple effet de la montée des eaux, de l’enfoncement naturel d’une île volcanique et de la subsidence provoquée par la vidange de la chambre magmatique du volcan sous-marin, le président de la FMAE interpelle les élus sur ce qu’il va advenir des 72 villages de Mayotte, « dont 65 côtiers » : « Est-ce que Mayotte est concernée par l’élévation du niveau de la mer? Si oui, quelle politique d’atténuation et d’adaptation, les acteurs mahorais peuvent-ils déployer pour protéger la population, ces villages côtiers et les activités économiques côtières ? »

Il rappelle que les enjeux et les moyens en réponse sont déclinés dans le Plan national d’adaptation au changement climatique

Bref ! Il verrait d’un bon œil une franche prise de conscience concrétisée par la présence des élus à la journée mondiale du climat qui se tiendra le samedi 11 décembre 2021 à Bandrélé.

De 10h à 12h, deux tables rondes vont se tenir : une sur les modes de gouvernances possibles de l’Observatoire du Changement Climatique de Mayotte (O2CM), l’autre sur la priorisation des effets et enjeux du changement climatique à Mayotte. Le financement de la préfiguration de cet Observatoire « est quasiment acquis par l’ADEME, la DEAL et l’Association des Maires de Mayotte ». Pour autant, ces partenaires attendent en contrepartie un implication du Département. « Aussi, par ce courrier, nous vous saisissons et vous demandons de vous prononcer sur la gouvernance de cette préfiguration et à inviter la Direction de l’Environnement et du développement durable (DEDD) à s’impliquer pleinement dans ces travaux ».

Il existe des fonds dédiés à cette cause, les élus doivent les solliciter pour protéger les littoraux.

A.P-L.

Programme de la Journée mondiale du Climat

08h – Accueil et petit déjeuner à l’Eco-musée du sel de Bandrélé

08h45 – Discours

09h (Toute la matinée) – Visite terrain – stands des associations – action de nettoyage et sensibilisation dans la mangrove

10h-12 h : A la mairie de Bandrélé – Deux tables rondes sur la création d’un observatoire du changement climatique : la gouvernance – et les thématiques prioritaires

12h30 : Déjeuner

13h-16h : Animation pour enfants, chants traditionnels