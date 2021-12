En compétition aux Comores, deux chanteurs mahorais comptent sur le public français pour l’emporter

Il “Nyora” qu’un vainqueur pour le grand prix d’environ 10 000€, et la compétition est rude. Aux Comores se joue de novembre à janvier un concours de chant télédiffusé, auquel participent deux chanteurs mahorais, Shefo Boy Swagga et Kueena.

“L’émission vise à promouvoir les jeunes talents de la région, l’objectif de Nyora est de pousser à la cohésion musicale, et promouvoir la culture de la région, ce n’est pas politique” explique Elamine Ali Abdou, président du label Rissala Record, coach musical dans l’émission qui doit durer jusqu’au 8 janvier. Pour la demie-finale et la finale, du 18 décembre au 8 janvier, “notre objectif est de promouvoir nos artistes mahorais qui se sont déplacés jusqu’à la Grande Comore pour représenter Mayotte” poursuit-il.

“On veut que le maximum de personnes sachent qu’à Mayotte il y a des talents qui vont représenter Mayotte ailleurs” mais aussi “voter pour eux” car “d’ici très peu de personnes votent”. Et pour cause. Le concours se joue à 70% sur le vote du jury, et à 30% sur les votes du public. Or ce dernier se fait uniquement par SMS, au 522 depuis un numéro comorien, ou au +269 374 1010 depuis un portable mahorais.

“Mais nous c’est surtout pour la cohésion artistique, car ici à Mayotte on a rarement la chance d’être payés en tant qu’artistes, c’est l’occasion d’élargir l’audience à Mayotte où on n’a pas forcément les bons contrats, les structures nécessaires, on ne vit pas forcément de notre musique alors qu’il y a des gens qui sont talentueux de fou, mais qui doivent travailler à côté au détriment de leur passion. C’est aujourd’hui l’occasion d’étendre leurs auditeurs ici à Mayotte. C’est aussi une occasion de réunifier la culture de Mayotte et de la région, de La Réunion à l’Afrique de l’Est, pour avoir à terme des émissions de région, avec Maurice, Madagascar, La Réunion etc.”

Shefo, de Tsingoni, a découvert la musique à 12 ans. Après avoir entendu parler du concours par son manager, il y a vu “une opportunité d’élargir notre public, je me suis dit pourquoi ne pas y aller et tenter ma chance”. Un pari ambitieux. Les trois premiers lauréats remporteront 3000, 7000 et 10 000€. Or le challenge est rude. “Lors de la tournée des candidats, il y avait un monde énorme, on en avait des frissons, les villages soutiennent énormément les candidats aux Comores” note encore Shefo qui regrette qu’il n’y ait ” pas beaucoup de votes depuis Mayotte”.

Pour Kueena, native de Labattoir “peu importe où ça se passe, c’est une passion donc s’il y a un concours j’y vais” sourit celle qui dit aimer se “surpasser”. “J’ai envie d’en faire mon métier, si aller aux Comores peut me donner ma chance, j’y vais. On compte sur Mayotte, on espère que les Mahorais seront derrière nous, car si on monte, on monte tous ensemble”.

Pour voter Kueena , envoyez N3 au +269 3741010

Pour voter Shefo Boy Swagga , envoyez N11 au +269 3741010

Y.D.