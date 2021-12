TOTEM, pour un habitat alternatif

TOTEM est un appel à propositions organisé par le PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture est un service interministériel français), dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Logement Outre-mer porté par les ministères du logement et de l’Outre-mer, avec le soutien d’Action Logement. Il vise à expérimenter de nouveaux modes de conception et de construction à même de d’offrir un habitat digne aux plus démunis à un coût supportable. “Cet appel à propositions concerne plus spécifiquement les territoires de Guyane et Mayotte où son déploiement contribuera à la résorption de l’habitat précaire”, indiquent les ministères.

“Sans transiger sur ces objectifs qualitatifs, la recherche d’économie passe par celle de solutions massifiables (modularité/répétitivité/reproductibilité qui peuvent impliquer des solutions industrialisées ou semi industrialisées ou préfabriquées) d’une mise en œuvre simple, rapide et adaptée à une main-d’œuvre peu qualifiée, voire en voie de qualification dans le cadre de dispositifs d’insertion, ou bien encore en auto-construction”.

D’autres enjeux sont à prendre en compte : celui du développement local dans ces territoires où le principal fléau est celui du sous-emploi, celui de la transition écologique qui implique la capacité de recourir aux ressources localement disponibles, d’initier de nouvelles filières vertueuses.

Suite à la réception de 35 dossiers de candidatures, le Jury National de l’Appel à propositions TOTEM « Un toit pour tous en Outre‐mer », réuni le 9 novembre 2021, a sélectionné 8 équipes. pour Mayotte, il s’agit de Julien Beller Architecte, SARL ENDEMIK MAYOTTE, AIR Architecture, FIELDWORK SAS D’Architecture, TECTONE ARCHITECTURE, HARAPPA, INZOUDDINI SAÏNDOU, QUADRA ARCHITECTURES.

Les propositions lauréates pourront faire l’objet de subventions d’ingénierie jusqu’à 70.000 euros par projet.