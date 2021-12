Théâtre : “Excusez-moi Madame” ce mardi à Chirongui

Le prochain évènement du Pôle Culturel de Chirongui aura lieu ce mardi 7 décembre 2021 avec le spectacle “Excusez-moi Madame” de Sitti-Thourayat Daoud.

“Excusez-moi Madame” est une adaptation de la pièce de théâtre d’Emilie Bonnafous. Cette pièce a été écrite d’après un recueil de Valérie Muzetti, de la parole de quatre femmes victimes de violences, recueillie lors d’entretiens au sein du planning familial de l’Aude.

“Elles se racontent. Des femmes de tous âges, cabossées par la vie et leurs conjoints. Elles disent la condition féminine, leur parcours heurté, leurs enfants, leurs réussites et leurs échecs, leurs rêves conditionnés de petite fille brisés contre le mur de la réalité et les relations complexes et violentes, fruit millénaire d’une société patriarcale, qui les lient aux hommes”.