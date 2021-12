Stockage de photovoltaïque sur les toits de l’aérogare pour l’équivalent de la consommation de 1.500 foyers

Avec la décision de la Commission de régulation de l’Energie (CRE) d’autoriser à Mayotte les projets de stockage de photovoltaïque, plusieurs projets ont vu le jour. Nous avions évoqué celui de l’aéroport de Mayotte (Edeis), il est désormais opérationnel.

VOLTA, groupe français indépendant dans le développement et la production d’énergie renouvelable, annonce que depuis le 1er octobre 2021 le parc photovoltaïque de DJEMA 1 situé sur la toiture de l’aérogare de l’aéroport international de Dzaoudzi-Pamandzi à Mayotte, est opérationnel.

VOLTA et EDEIS, exploitant de l’aéroport Mayotte-Dzaoudzi-Pamandzi, se sont associés pour répondre à un appel d’offres initié par Commission de Régulation de l’Énergie. D’une puissance de 900 kWc et dotée de panneaux anti-éblouissements posés sur les 7.000 m2 de toiture, la centrale Djema 1 comporte une unité de stockage d’une capacité de 900 kWh.

Un investissement de près de 2 millions d’euros, confié à la société COREXSOLAR International, spécialiste de la zone Océan Indien. “La centrale produira annuellement environ 1.300 MWh d’énergie, correspondant à la consommation d’environ 1.500 foyers. Cette production sera entièrement réinjectée dans le réseau d’électricité de Mayotte (EDM) et permettra à l’aéroport de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone du territoire et au soutien du réseau local d’électricité”, indiquent VOLTA et Edeis..

Le prêt bancaire s’intègre dans le cadre d’un financement global d’environ 10 millions d’euros, arrangé par Bpifrance, qui englobe le financement d’un portefeuille de projets situés à Mayotte, en opération et à construire. Ce financement couvre notamment la centrale avec stockage de Dzoumogné, la plus importante centrale photovoltaïque du territoire (1,8 MW et 2 MWh de stockage).

La transformation du toit de l’aéroport en “plus grande centrale photovoltaïque de Petite-Terre”, va booster la production d’énergie décarbonée de l’île.

Dans son rapport de février 2020, “Orientations de la CRE sur la programmation pluriannuelle de l’énergie de Mayotte”, la Commission de Régulation de l’Energie indique que la production d’électricité à Mayotte repose aujourd’hui essentiellement sur deux centrales thermiques fonctionnant au gasoil, la centrale de Longoni (73,2 MW) située sur Grande-Terre et la centrale des Badamiers (33,6 MW) sur Petite-Terre.

Le parc électrique de Mayotte est complété par des installations photovoltaïques avec et sans stockage et une installation de méthanisation. La part des énergies renouvelables dans le mix électrique s’élevait à seulement 5 % en 2018. Le levier principal reste le photovoltaïque sur l’île.

L’utilisation des toitures permet d’optimiser les surfaces de production d’énergie solaire. Le projet DJEMA 1 s’inscrit dans le cadre d’un programme de développement énergétique plus ambitieux qui verra la réalisation dans les 24 prochains mois de plusieurs nouveaux projets dont le projet DJEMA 2 qui porte sur la mise en place d’ombrières photovoltaïques sur le parking de l’aéroport.