Inauguration d’un centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales

C’est à Tsoundzou II, et en présence de Laurent Ben Kemoun, président du tribunal judiciaire de Mayotte et Roukia Lahadji, présidente de Mlezi Maore, que le préfet Thierry Suquet a inauguré le Centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales: “Nous avons cette obligation d’écarter du foyer familial le conjoint dangereux, pour lutter contre la récidive mais aussi pour protéger la victime de violences conjugales et lui permettre de rester à son domicile. Ce centre est donc un pas important, paradoxalement, pour les victimes”.

Face à la gravité et à l’ampleur du phénomène des violences au sein du couple, la prévention et la fin du cycle des violences constitue un enjeu essentiel des politiques publiques sociale, judiciaire et sanitaire.

C’est dans ce contexte national que le Grenelle des violences conjugales a suggéré des dispositifs spécifiques à la lutte contre la récidive afin de compléter les actions déjà menées pour la protection et l’accompagnement des victimes. La création de centres de prise en charge des auteurs de violences a dès lors été identifiée comme un nouvel outil pour lutter contre les violences conjugales et figure parmi les 46 mesures du Grenelle.

Sous l’autorité d’Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, un premier appel à projets a été initié le 24 juillet 2020 et 18 premiers centres ont été créés fin 2020. En 2021, une deuxième vague de 12 CPCA a été désignée, amplifiant ainsi la couverture territoriale de ce dispositif.

Ainsi, un premier centre a été retenu en 2021 pour Mayotte porté par l’association Mlezi Maoré. Il répond à un cahier des charges national au respect duquel veille la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE).