Finale du Jeu mobile Officiel Course de pneus qui s’exporte dans la région

La crise sanitaire avait obligé l’agence Angalia organisatrice de la Course de pneus à agiter ses méninges l’année dernière. Cela avait donné lieu à la 1ère édition d’une Course virtuelle sous forme de jeu dans une logique de eSport. Elle a été reconduite cette année.

Avec plus de 31.000 téléchargements cette année et près de 2.800 inscrits au tournoi Orange du Jeu Mobile Officiel Course de Pneus, la Grande finale s’est jouée ce vendredi 3 décembre.

La deuxième édition de ce tournoi, organisée conjointement par l’agence Angalia et Orange, s’est achevée dans la soirée du vendredi 3 décembre 2021, à l’Orient Express à Mamoudzou. Il n’était plus que sept à concourir pour tenter de décrocher la première place.

Les sept finalistes (Yaniss, Blubant, DimiriKaniB, Miguel976, Angélique, MouMou et KEY) se sont affrontés lors de différentes manches pour tenter d’être en première position dans le classement.

La finale s’est déroulée dans une belle ambiance et les matchs ont permis de dévoiler le podium suivant :

1e : DimitriKaniB

2e : Blubant

3e : MouMou

4e : Miguel976

5e : Yaniss

6e : KEY

7e : Angélique

Le vainqueur, Dimitri, originaire de Kani-Kéli, remporte cette deuxième édition de ce tournoi eSport de Mayotte, lui permettant de gagner un billet d’avion aller-retour Mayotte-Paris offert par Air Austral.

D’autres lots ont été offerts aux finalistes lors de cette compétition, dont une trottinette électrique offerte par Akxion Cycles pour le concurrent arrivé en deuxième position, un téléphone et une tablettes offerts par Orange pour le 3e et 4e, une télévision offerte par Kalo pour le finaliste terminant en 5e position. Pour finir, des parfums offerts à tous les participants par Madora, ainsi que du chocolat offert par Nestlé Extrafino.

La Réunion et Madagascar entrent dans la Course !

La grande nouveauté c’est l’organisation d’une finale inter-îles ! En effet, les 3 meilleurs finalistes de Mayotte, de La Réunion et de Madagascar qualifiés lors des finales locales du tournoi Jeu Mobile Officiel Course de Pneus vont s’affronter en début d’année 2022 pour tenter de se qualifier en tête du classement de cette première finale Océan Indien.

Désormais, c’est un jeu qui s’exporte dans l’Océan Indien et qui, pourquoi pas dans l’avenir, vers d’autres territoires.

L’agence Angalia et Orange remercient leurs partenaires de jeu : Air Austral, Akxion Cycles, Axe, Madora, Kalo, Point S, SMTPC, Panima, Nestlé Extrafino, BFC, MCTP, Komo, Sirel 976 et Darie Productions, la ville de Mamoudzou et la Préfecture de Mayotte