Covid : à la veille du brassage des vacances, l’ARS incite à la vaccination

Au cours de la semaine du 28 novembre au 4 décembre, 73 cas de COVID-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d’incidence de 26,1 cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité est de 1,4%.

Si Mayotte est pour l’instant épargnée par les flambées nationale et régionale (Réunion et Maurice) de Covid, l’ARS Mayotte s’inquiète des retours de vacances scolaires.

“Dans un contexte de forte reprise de la circulation du Covid-19 (en Métropole, à la Réunion et à Maurice) et d’inquiétude autour du variant Omicron, l’administration de la dose de rappel est primordiale pour protéger Mayotte d’une nouvelle vague épidémique à la rentrée. A l’approche des vacances scolaires, L’ARS appelle toutes les personnes vaccinées depuis plus de cinq mois à effectuer leur dose de rappel dès que possible.”

Celle-ci peut être administrée dans n’importe quel centre de vaccination de l’île.