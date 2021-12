Mayotte en vigilance jaune pour les Orages aussi

Depuis ce week-end et ses grandes marées, Mayotte est placée en vigilance jaune vagues submersion. Météo France vient de rajouter une vigilance jaune pour les Orages et les fortes pluies à la fin de la nuit prochaine.

Rappelons que le “Jaune” est une nouvelle couleur de vigilance, qui signifie “soyez attentif”, avant le Orange de “soyez vigilant”.

Mayotte est en vigilance jaune Orages et fortes pluies à partir de la fin de la nuit prochaine.

“Des masses pluvio-orageuses venant des cotes Nord-Ouest de Madagascar sont prévues toucher Mayotte en fin de nuit prochaine et devront générer une activité électrique et des précipitations temporairement modérés”, indique Météo France.

La vigilance jaune Vagues – Submersions marines se poursuit jusqu’à ce mardi 7 décembre 2021.



Prévisions pour la soirée et la nuit:

Malgré la présence des nuages de la journée, le ciel de la zone se dégage bien avec la tombée de la nuit au profit des étoiles. Vers la fin de la nuit, des passages pluvio-orageux en provenance de la côte Nord-Ouest de Madagascar nous touchent avec des averses par endroits.

Le vent souffle de secteur Sud-Ouest de l’ordre de 10 à 20 km/h avec des pointes en fin de nuit pouvant atteindre 50 km/h.

La mer est belle voire peu agitée sous orages