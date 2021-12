Les femmes se sont “imposées en dansant” sur le parvis du cinéma Alpa Joe ce samedi

A cette occasion, l’invitée d’honneur de l’événement, Eléna Bertuzzi anthropologue et chorégraphe, a restitué sa thèse de doctorat, intitulée « s’imposer en dansant : créativité et prestige des femmes de Mayotte » qui porte sur le debaa, cette danse mahoraise qui allie spiritualité, esthétique et féminité. Son travail se base sur la dynamique des femmes, les différents procédés qui composent le chant du débaa notamment la coordination entre les sons et la qualité gestuelle des femmes. Le debaa permet aussi à la femme mahoraise d’avoir sa place à la créativité. Nous avions consacré un long sujet à cette thèse.