Téléthon 2021: le mont Choungui illuminé par les pompiers et les gendarmes

Dans le cadre du Téléthon 2021, le Sdis de Mayotte (Service départemental d’Incendie et de secours) s’est fixé l’objectif d’illuminer le Mont Choungui ce vendredi.”Un engagement sportif et technique pour une bonne cause”, souligne le SDIS

Les gendarmes ont prêté main forte à cette première, puisqu’une dizaine ont été mobilisés.

Ils ont acheminé jusqu’au sommet et à dos d’homme, beaucoup de matériels à compter de 16 heures 30. L’objectif a été atteint à 18 heures 30 avec une illumination du sommet du mont Choungui.

Le lendemain, 4 décembre 2021, le défi du Téléthon 2021 consistait à la traversée à la nage entre Petite et Grande Terre. Sapeurs pompiers et gendarmes, dont le commandant Capelle, ont relevé le défi, effectuant le trajet en moins d’une heure, “grâce à une superbe organisation du SDIS, de l’UDSP, de la SNSM et de MAORE JET”.