La population invitée à donner son avis sur plusieurs aménagements à Kawéni

Dans le cadre de l’avis de concertation règlementaire sur le projet de renouvellement urbain à Kawéni, la ville de Mamoudzou invite la population à émettre toutes les observations, les remarques, les suggestions nécessaires sur le secteur du village avant le début des travaux.

La concertation porte sur 4 projets sur le secteur :

– L’aménagement d’îlots de respiration autour des mosquées du Vendredi et de Lazérévouni. L’enjeu principal est de redonner aux deux lieux leurs rôles d’espaces structurants dans le village.

– La création de cheminements et d’espaces publics refuges dans le quartier Mahabourini vise à recréer du lien sur le territoire par la rénovation des espaces urbains et l’intégration des extensions nécessaires au développement du quartier. Il s’agit également de permettre à tous d’accéder aux services urbains vitaux de base autour d’un espace public par la création d’une plateforme de services urbains.

– La création d’un lieu public partagé dans le bâtiment emblématique de la maison du projet pour rassembler les acteurs du quartier au service du programme de renouvellement urbain; associations, conseil citoyen, usagers de la zone scolaire, usagers de la zone d’activités, habitants, entrepreneurs…

– L’aménagement des abords d’une opération de 36 logements (M’Kayamba), la libération du foncier attenant, le relogement des publics précaires afin de pouvoir construire de nouveaux logements. De même que sur Mahabourini, il s’agit également de permettre à tous d’accéder aux services urbains vitaux de base autour d’un espace public par la création d’une plateforme de services urbains.

La concertation se tiendra du 13 décembre 2021 au 11 février 2022. Le public pourra faire

connaître ses observations tout au long de la phase d’élaboration du projet, en les inscrivant dans un registre accompagnant le dossier de concertation, à l’accueil de l’hôtel de ville de Mamoudzou et à la maison du projet de Kawéni aux heures d’ouverture.

Il est aussi possible de les transmettre par écrit à la Ville – Hôtel de Ville de Mamoudzou, rue Halidi Selemani 97600 Mamoudzou, de les déposer de manière dématérialisées à npru@mamoudzou.yt

La population sera également informée via la page Facebook de la maison du projet Kawéni Hima.