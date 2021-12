EDM poursuit sa digitalisation : «  Le technicien en bleu de travail passe désormais derrière un écran ! »

Les 5 premières bornes de paiement avaient fait leur apparition, elles vont être suivies par 5 autres, à Pamandzi au 1er trimestre 2022, à Mtsamboro, à Dembéni, à Koungou et à Dzoumogne. « Cela évite aux particuliers de se déplacer jusqu’à l’agence pour payer. Là, il peuvent le faire depuis les bornes plus prés de chez eux », rapporte Nassim Saïd, chef de projet des bornes de paiement.

Pour aller plus loin dans la démarche, et permettre aux usagers de rester chez eux et d’un clic, de payer leur facture, EDM met en place un espace client, comme la banque. « On peut gérer soi-même son contrat, suivre sa consommation, vérifier que l’index relevé par EDM correspond bien à celui qu’on a sous les yeux, signaler un changement de coordonnées téléphoniques, ou postales, etc. » C’est une demande que signalait l’enquête de satisfaction menée depuis 2014 auprès des ménages. « Nous n’imposons rien bien sûr, ceux qui préfèrent un contact humain, qui n’ont pas internet ou qui ne maitrisent pas la langue, seront toujours les bienvenus, et nous aurons même plus de temps pour nous occuper d’eux. Je signale qu’on peut, à travers l’espace client, gérer le contrat de ses parents qui ont du mal avec les formalités administratives. »

A chacun son clic

Expérimenté sur un mois et sans communication, l’Espace client a déjà commencé à trouvé son public, « 1.500 personnes ont créé leur compte, et rien que hier au soir, 144 connexions ont été enregistrées », note Tahinah Attoumani, Chargée de communication. Un mode de gestion qui contourne les problèmes d’acheminement postal des factures papier.

Poussant plus loin le bouchon numérique, EDM propose un portail de raccordement. « Pour toute demande de compteur, il suffira d’effectuer une demande de raccordement sur ce portail, et de suivre l’évolution de son dossier jusqu’à la pose du compteur. C’est une suite logique après la création de son espace client ».

Et la maison n’oublie pas ses salariés. Jusqu’à maintenant, un technicien habitant Kani Keli devait venir ici au siège à Kawéni pour prendre ses ordres d’intervention. Il va pouvoir désormais le faire depuis chez lui, et ne plus perdre de temps dans les transports. C’est un gain de qualité de vie au travail, et un gain de temps qui lui permettra d’effectuer d’avantage d’opérations. »

Et de là à sauter le pas vers un compteur communiquant du type Linky en métropole, il n’y a… qu’une connexion : « Il n’y aura plus besoin de passer par le domicile pour relever le compteur, c’est une vrai refonte de nos métiers. Le technicien en bleu de travail passe désormais derrière un écran ! »

Anne Perzo-Lafond