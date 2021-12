Journée mondiale de lutte contre le Sida : dépistage gratuit au CHM

Celui qui danse au pied du calicot floqué « SIDA » devant le CHM pour rameuter du monde, c’est le docteur Mohamadou Niang, Infectiologue et responsable de l’unité des maladies infectieuses, « nos stands de dépistage sont peu visibles de l’autre côté de la route, il faut donc créer de l’animation ». Et dans la joie et la bonne humeur.

A l’image de l’équipe qui attend les personnes en quête d’information ou qui veulent se faire dépister. Plus en retrait, une tente permet de recevoir calmement et en toute discrétion ceux qui souhaitent s’isoler. « Nous célébrons la Journée mondiale de lutte contre le Sida en proposant des informations, notamment avec des livrets, des dépistages gratuits et rapides en une minute, avec les TROD ».

Le docteur vante aussi à tous les vertus des préservatifs : « Nous distribuons des préservatifs masculins, externes, et des préservatifs féminins, internes, indétectable par son partenaire. »

Plusieurs autres axes sont déclinés dans son service : « Nous proposons le traitement pré-exposition, toute personne avec une vie sexuelle active peut en bénéficier, et pas uniquement les hommes ! Et également, un traitement post-exposition. Enfin, le TasP pour ‘Treatment as Prevention’, ou traitement antirétroviral en prévention, en français, signifie qu’une personne séropositive au VIH qui a une charge virale indétectable depuis 6 mois sous traitement efficace, et qui observe son traitement et le suivi médical, ne transmet plus le virus ».

L’unité de Mohamadou Niang suit 350 patients en file active, en continue, et en 2021, 49 ont été dépistés.

Le dépistage et les informations sont proposés de 10h à 14h ce mercredi.

Anne Perzo-Lafond