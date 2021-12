“Construire en terre mahoraise”, ou l’histoire de la construction en brique de terre crue

L’association ART.TERRE Mayotte invite à un moment d’échange autour de sa dernière publication : Construire en terre mahoraise, un ouvrage qui retrace, avec le témoignage des différents acteurs qui y ont contribué, l’histoire unique et souvent méconnue de la construction en brique de terre crue à Mayotte.

Construire en terre mahoraise rend compte du caractère novateur, écologique et économique joué par la filière de construction en terre crue à Mayotte dès le début des années 1980. Il acte des qualités du matériau BTC mais bien au-delà, il met en évidence son rôle et son immense contribution dans l’essor économique de l’île où tout était à faire, où les moyens d’un développement ont été initiés par les décideurs locaux, il y a un peu plus de quarante ans.

En donnant la parole à celles et ceux qui ont participé à la réalisation de la filière ainsi à celles et ceux qui vont porter sa relance dans les années à venir, ce livre ouvre une perspective attendue au XXIème siècle pour revenir à une démarche territoriale, sociale, écoresponsable et soucieuse de l’identité mahoraise. “Il est le fruit de douze années de travail de l’association ART.Terre Mayotte et a mobilisé producteurs, constructeurs, donneurs d’ordres, amoureux de la planète… et de Mayotte.”

Les auteurs sont présents mercredi 1er décembre de 13h à 17h à La Maison des livres, place Mariage à Mamoudzou et samedi 4 décembre de 10h à 12h30 à La Bouquinerie, 15 route de Vahibé à Passamainty. “Nous vous y attendons nombreux !”