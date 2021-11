Le double coup de pouce d’Action logement à l’immobilier 

Annoncé par le ministre des outre-mer Sébastien Lecornu lors de sa visite en août à Mayotte, un 2ème bailleur social s’installe sur l’île. Il n’est pas inconnu, puisque Action logement est déjà financeur de la Société Immobilière de Mayotte (SIM), et était déjà présent à Mayotte. Mais ce lundi, avec l’inauguration de ses nouveaux locaux place Mariage, la société ancre sa présence à Mayotte avec l’annonce de l’arrivée d’un nouvel opérateur, issu de sa filiale Action Logement Immobilier, « il n’a pas encore de nom, nous attendons l’agrément HLM de la DEAL pour cela », nous explique Nadia Bouyer, Directrice générale d’Action logement Groupe.

Un feu vert qui ne devrait pas tarder, puisque Olivier Kremer, Directeur de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL), jugeait que cette arrivée d’un 2ème opérateur était « une bonne chose ». Et que c’est un appel du pied du gouvernement qui vaut leur présence : « L’Etat nous a dit qu’à Mayotte les besoins en logement étaient immenses, que la SIM seule ne pourrait combler », complète la directrice du groupe.

Action logement propose aussi des aides aux jeunes, la garantie VISALE (Visa pour le Logement et l’Emploi), une caution locative pour le logement, « on se substitue aux parents qui n’ont pas les moyens. On l’a déjà fait pour des étudiants mahorais partis en métropole car le CROUS accepte le VISALE ».

Le village, une 2ème identité à Mayotte

Mais le cœur de métier d’Action logement, c’est d’apporter une solution aux salariés, en retour du financement du 0,45% logement (ex-1% logement) de leur société. Avec une difficulté ici, trouver des appartements, en raison d’un déficit de constructions les années passées, en cours de rattrapage par la SIM avec 500 à 600 logements par an dans le viseur. Et par la future filiale d’Action logement Immobilier, comme l’explique Bruno Aracadipane, Président du Conseil d’Administration d’Action Logement Groupe : « Pour désengorger les routes, il faut des solutions de logement à proximité du bassin d’emploi. Car on se lève très tôt pour aller travailler à Mayotte ».

Il va falloir pour cela dépasser l’appartenance forte à un village à Mayotte, qui fait que des salariés préfèrent se lever très tôt, mais pour pouvoir revenir le soir auprès de leur famille, dont les parents parfois âgés. Un constat pris en compte, assure Delphine Sangodeyl, Directrice préfiguratrice Entreprises Sociales pour l’Habitat Mayotte : « Nous allons communiquer, mais de plus en plus de jeunes ménages souhaitent se rapprocher de leur lieu de travail, et demandent à louer un logement social. Ce sera notre rôle d’accompagner la mutation de la société mahoraise. »

Le ruban était coupé par les représentants nationaux d’Action logement Groupe qui vont également signer ce mercredi une convention de partenariat.

Anne Perzo-Lafond