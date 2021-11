Semaine du dépistage des infections au VIH Sida, aux MST et du diabète

Pour la 3ème édition de la Semaine de dépistage, l’assocation Nariké M’sada, la PMI, et les associations du territoire, en partenariat avec l’ARS de Mayotte, se mobilisent du 29 novembre au 5 décembre pour favoriser le dépistage et prévenir les infections sexuellement transmissibles.

Le VIH, les IST et les Hépatites toujours présents

A Mayotte, en 2019, on a compté 29,3 nouveaux cas de séropositivité pour 100.000 habitants. (Pour faciliter la comparaison avec les autres régions de France, l’ARS Mayotte a ramené ce taux sur le base d’un million de personnes, soit 293 nouveaux cas pour un million), et 16,4 pour 100.000 en 2020.

Le nombre de TROD (test rapides d’orientation diagnostique) réalisés en 2020 pendant la semaine du dépistage était de 277, en augmentation par rapport à 2019. 58% étaient des femmes et 42% des hommes. Parmi les personnes ayant fait l’objet d’un TROD, la moitié n’avait jamais effectué de dépistage VIH.

Une semaine pour aller au-devant de la population

Pendant une semaine, Nariké Msada, Le CeGIDD (Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic), la PMI et Rediab Ylang se mobilisent. Des dépistages du VIH et du diabète seront réalisés tout au long de la semaine. Des associations seront présentes autours des camions de dépistage afin de mener des actions de sensibilisation à la santé sexuelle.

“Tout le monde peut être porteur d’une IST sans s’en rendre compte, il n’y a pas toujours de symptômes ou de signes extérieurs visibles. Le dépistage permet de lever les doutes et de s’inscrire dans une démarche pérenne de prévention et de rappeler que l’utilisation du préservatif permet de se protéger contre la transmission du VIH et des infections sexuellement transmissibles.”

Quand se faire dépister ?

– A tout moment pour se rassurer et au moins une fois dans sa vie pour connaitre son statut

– Après chaque prise de risque, c’est-à-dire après un rapport sexuel sans préservatif, avec un partenaire dont on ne connait pas le statut.

– Quand on a une relation stable et régulière avec le/la même partenaire et qu’on ne veut plus mettre de préservatif. Les deux partenaires réalisent alors un dépistage.

Où se faire dépister ? Des lieux de dépistages gratuits et ouverts à tous toute l’année

– Au CEGIDD (centre gratuit d’information de dépistage et de diagnostic) du CHM à Mamoudzou (pour un dépistage complet de toutes les IST)

– Auprès de l’association Narike M’Sada

– Auprès de tous les médecins et sages-femmes lors d’une consultation médicale (CHM, centres de référence, PMI, cabinet libéral, maternités…) => dépistage à réaliser au laboratoire

Du 29 novembre au 5 décembre 2021 : des actions de sensibilisation et de dépistage des IST. Un dispositif itinérant de sensibilisation et de dépistage du VIH-Sida, dans plusieurs communes de l’île (caravane tour). Voir le programme sur l’affiche ci-dessus.

Le dépistage est l’occasion pour chacun d’avoir une offre de prévention sur mesure, adaptée à sa situation et sa sexualité, pour réduire les risques de contracter une infection.