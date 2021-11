Filière en structuration, la vanille se fête le 11 décembre

En 2020, l’association Saveurs et senteurs de Mayotte relance la filière vanille à Mayotte en tentant de la restructurer. Pour cela, elle crée un financement participatif qui permet d’acheter la vanille avant la production, suivant le même principe que l’achat de vin en primeur. Une opération qui permet d’insuffler de l’argent frais et donc de la trésorerie pour les producteurs. En 2021, 750 kg de vanille sont ainsi collectés auprès de 26 producteurs

A l’occasion de ses dix ans, l’association Saveurs et Senteurs organise la fête de la vanille au Pôle d’Excellence Rurale de Coconi.

Il s’agit de faire découvrir aux habitants les différents aspects de la vanille. Plus largement l’association souhaite “faire le lien entre une agriculture durable et une alimentation saine et locale.”

Cette fête de la vanille s’inscrit dans le cadre de la Journée du goût, événement national,au travers d’animations en faveur des scolaires et du grand public. Le site retenu du Pôle d’Excellence Rurale de Coconi (PER) a pour vocation de mettre en avant les filières PAPAM, des Plantes aromatiques à Parfums et médicinales, des animations seront proposées en ce sens.

Un parcours « de la terre à l’assiette » sera mis en place pour permettre aux visiteurs d’éveiller leurs cinq sens et de comprendre le cycle biologique de croissance des plantes à parfum et leur transformation. Des animations sont prévues au cours de la semaine du 6 décembre pour les scolaires. La journée du 11 décembre est prévue pour l’accueil du grand public de 9h à 15h.

Ce sont plus de vingt exposants qui seront présents pour proposer des animations sur les thèmes de : Préventions santé, Information/formation sur le métier d’agriculteur, Plantation/système de culture, Transformation des produits frais et enjeu de la conservation, Dégustation, Histoire et patrimoine.

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE DE LA VANILLE

La semaine du 6 au 9 décembre – Intervention de cinq producteurs dans les écoles de Tsingoni, Sada, Bouyouni, Dzoumogne.

Prise de contact en amont via le rectorat qui propose cette animation aux chefs d’établissement. Les producteurs expliquent leur métier. Des visites dans les plantations sont programmées plus tard dans l’année. Les scolaires bénéficieront d’animations dans les écoles. Les producteurs « Foundis » qui seront volontaires se rendront dans les écoles de leurs communes pour échanger avec les élèves sur la culture de la vanille et l’histoire de la vanille à Mayotte.

La journée du 10 décembre – Les scolaires se rendront pour l’événement au Pôle d’Excellence Rurale de Coconi.

Ateliers proposés :

– Accueil des exposants et du public, par le LPO de Bandrele

– Atelier plantation de bouture par la CAPAM

– Entretenir une liane de vanille chez soi ! , par l’ASSM

– A la découverte des vanilles du monde, par l’ASSM

– Comment je fais pour devenir agriculteur ?, par le Réseau Rural, le CFPPA, le PAI et les JA

– J’apprends à faire du chocolat, par l’association café Cacao Maore

– Dégustation de chocolat fin 100% local, par le Banga au Chocolat

– Je connais mes fruits et légumes de saison, par Ouangani Production

– Les enjeux de la filière vanille de Mayotte, par Diane Rakotomanga financée par le RITA

– Protéger mon sol, par la COOPAC (Julie Fleuet) financée par le RITA

– Les organismes qui gravitent autour de la vanille ravageurs et auxiliaires, par Pierre Baby chargé de la surveillance biologique du territoire et Louis Magne VSC CIRAD

– J’obtiens mon passeport du goût, par le LPO de Kaweni, classe de BTS d’Eric Guerini

– Atelier jardinage, par Plants passion pépinière

– Visite du musée de l’ylang et du jardin, par l’O3CO

– Exposition permanente sur l’ylang et les épices

– Je découvre la transformation de la farine de Manioc, par la RTME d’Acoua

La journée du 11 décembre – Le grand public pourra venir découvrir les producteurs et leurs produits. Répétition des ateliers

Ateliers supplémentaires :

– La diversité des vanilles du monde, Conférence en visioconférence depuis Paris par Fausto Bouchereau et animée sur site par l’ASSM

Qu’est-ce qu’une bonne vanille ? Les utilisations possibles en cuisine

– Coopérer, mais pourquoi ?, par l’UCOOPAM

Jeux pour bien comprendre les contraintes et enjeux du travail en coopération Les gagnants repartent avec une liane de vanille en pot.

Stands de ventes de produits locaux :

– Le Jardin d’Imany (huile essentielle d’ylang et produits cosmétiques)

– Le Banga au chocolat (café et chocolat)

– Madd’yotte (savon et huiles végétales)

– ASSM (vanille et produits dérivés)

– Ouangani Production (vente de barquettes de fruits et jus frais)

– Producteurs de vanille de l’île

– Artisans locaux

La journée du 12 décembre – Visite de plantations de vanille et d’autres exploitations sur inscription. Plantation Dzoumogne, Tsingoni, Ouangani, Bouyouni, Mtsangamouji

Équipe ASSM et les partenaires du projet : Ouangani production, Banga au Chocolat, Café Cacao Maoré, Réseau rural/CFPPA/PAI/JA, EPN de Coconi (classe soconde GT), Ecophyto Mayotte, LPO Kawéni, LPO de Bandrélé, RTME d’Acoua, Passion Plants Pépinières, Ouangani/3CO, UCOOPAM, COOPAC, RITA, RediabYlang