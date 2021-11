Retour des tests pour voyager vers Mayotte à partir de lundi

Pour l’instant épargnée par la nouvelle vague de Covid, Mayotte voit se durcir à nouveau les modalités d’accès au territoire pour les voyageurs.

Selon le préfet Thierry Suquet, les mesures ne portent pas seulement sur l’accès au territoire, mais aussi, au départ : “Dans le cadre de l’augmentation des taux d’incidence actuellement enregistrée en métropole, et en application du décret n°2021-1521, à compter du 29 novembre, toute personne de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer entre le territoire national et les outremer ou entre les outre-mer et l’hexagone doit présenter également un test RT-PCR ou antigénique.

Tests pour tous les voyageurs arrivant sur le territoire

Afin de renforcer encore la sécurité sanitaire des voyageurs, les tests pré-embarquement sont rétablis pour tous les voyageurs arrivant sur le territoire en provenance de métropole à compter du lundi 29 novembre.

Par arrêté préfectoral, les tests sont également rétablis pour tous les voyageurs en

provenance et à destination de La Réunion.

Ces tests doivent être faits :

– 24 h avant l’embarquement pour les voyageurs non vaccinés,

– 72 h avant l’embarquement pour les voyageurs vaccinés présentant un test RT-PCR,

– 48 h avant l’embarquement pour les voyageurs vaccinés présentant un test antigénique.

Abaissement de la durée de validité des tests du Pass sanitaire à 24h

À compter du lundi 29 novembre, la durée de validité des tests PCR et antigéniques, qui servent de Pass sanitaire pour les personnes non vaccinées, sera réduite à 24 heures (contre 72 heures actuellement).