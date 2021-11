Marché agricole et d’artisanat du Sud ce samedi à Kani-Kéli

Toujours dans une démarche de valorisation des producteurs et artisans du territoire, les collectivités du Sud continuent la mise en place des marchés évènementiels, chaque dernier samedi du mois.

Ces marchés sont cofinancés par la CCSud et l’ANCT et organisés de manière collaborative, avec l’intercommunalité et les communes, et grâce aux exposants du Sud.

Le prochain marché Agricole et d’Artisanat du Sud se déroulera ainsi à Kani Kéli le samedi 27 novembre de 8h à 13h sur la route Nationale, au niveau des jardins communautaire et de l’école La Rose. Comme à chaque marché, vous trouverez de nombreux exposants et produits locaux ; fruits, légumes, plants, sel et épices… des produits d’artisanat ; décoration, ustensiles de cuisine, broderies, vanneries, instruments de musique… et des produits de restauration traditionnelle, plats, jus, gâteaux,

Des animations sont prévues pour petits et grands: lectures, musiques et contes par la Compagnie Herecumbe, et démonstrations autour du soin et des cosmétiques locales par LOA Cosmétiques.

Ce marché s’adaptera au contexte particulier de la crise sanitaire. Les organisateurs et exposants veilleront à ce que les gestes barrière soient appliqués. Les habitants peuvent ainsi venir en toute sécurité en respectant les consignes (masque obligatoire)