La préfecture dévoile 250 sites refuge en cas de tsunami

« Fani maore », c’est le nom donné au volcan sous-marin qui a pris naissance à 50km de l’île en 2018, sur proposition du conseil départemental. Ce qui se traduirait par, « le chef de Mayotte ». Alors qu’il a déjà 3,5 ans, un site est proposé au grand public, avec une grande quantité d’informations, sur le contexte sismo-volcanique, sur le risque tsunami, sur le plan d’évacuation, et sur les 250 sites refuge parce qu’en hauteur, en cas d’évacuation. Il suffit de cliquer sur le « R », pour refuge, proche de votre domicile, et un descriptif s’affiche. A la sphère publique et privée sollicitée pour la campagne de diffuser à ceux qui n’ont pas de support numérique.

Pour l’accompagner, une série de petits clips en français, shimaore et kibushi, a été tournée, toujours sur la prévention des risques, mais avec une vulgarisation à destination de la population, proposée par la préfecture et ses partenaires. Il s’agit à la fois d’une démarche pédagogique pour expliquer le phénomène volcan et les séismes associés, et une transmission des consignes de sécurité à suivre.

Un tsunami n’est pas à exclure, indique le préfet Thierry Suquet qui invite les habitants à ne pas négliger cette éventualité. Cette vague géante de submersion peut être provoquée par un fort séisme, ou en cas d’effondrement d’un relief sous-marin. « Il faut s’y préparer, et pour cela, nous avons identifié 250 sites sécurisés en hauteur, les habitants doivent en prendre connaissance », explique le préfet.

“Le volcan, on ne le voit pas”

Cette action est menée de manière partenariale entre l'État, les élus, les collectivités territoriales, les assureurs, les associations mais aussi des artistes et des personnalités connues de tous les mahorais.

Ainsi, sur une vidéo, le Grand Cadi se prête au jeu en interrogeant le géographe Saïd Saïd Hachim, « qu’est ce qui me prouve que le volcan est là ? », « qu’est ce qu’un tsunami ? », etc. Les explications sont également données par la volcanologue et directrice de l’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, Aline Peltier. Dans d’autres vidéos, la chanteuse Zily, le basketteur Henri Ahmed Saïd Salim ou le professeur Léone, œuvrent à la compréhension globale de ces phénomènes naturels. L’agence Ogilvy a participé à l’élaboration de cette campagne, Nawirlmag et Anis Zama ont assuré la traduction des vidéos en shimaoré et kibushi.

Pour produire ces clips, acteurs publics et privés ont uni leur réflexion : le ministère de l’intérieur et la préfecture de Mayotte, la Délégation interministérielle aux risques majeurs en outre-mer, e groupe d’assurances Allianz, le Conseil départemental de Mayotte, la Plateforme d’Intervention Régionale Océan Indien, le centre universitaire de Mayotte, l’université Montpellier 3.

A.P-L.