Ewa sur la ligne Mayotte-Réunion pour Corsair avant l’heure

Dans un communiqué, la compagnie Corsair annonce ce jeudi l’affrètement d’Ewa Air pour une période limitée du 7 au 20 décembre 2021, le temps de finaliser la formation de ses pilotes. En cause, la formation spécifique demandée pour la piste courte de Mayotte. “La prolongation de la crise et la baisse d’activité de vol au premier semestre 2021, combinées avec la saturation des moyens de formation (disponibilité des instructeurs et des simulateurs) pour les formations au sol et en vol, a provoqué un retard sur le programme de formation. La desserte de Mayotte exigeant des qualifications pilote spécifique, détenues majoritairement par les instructeurs fortement sollicités par la formation des équipages, ne sera pas en mesure d’opérer la desserte sur la période du 7 au 20 décembre. Les vols seront opérés par EWA Air, sans impact sur les réservations.”

A la suite de la crise que traverse le secteur de l’aérien, notamment sur les liaisons régionales avec Madagascar où était fortement positionné Ewa Air, nous avions joint le PDG d’Ewa Air, Ayub Ingar. Il regrettait que la destination Tanarive, la seule rouverte sur la Grande Ile, n’ait pas été autorisée depuis Mayotte, “alors qu’elle l’est depuis La Réunion et Maurice”, et rapportait qu’une partie de son personnel était toujours en activité partielle. “Nous assurons deux vols par semaine sur Moroni (Grande Comore), et nous développons d’autres services, comme l’assistance au sol ou les reconduites à la frontière”. Ce qui l’incitait à réfléchir à d’autres stratégies : “Nous étudions une liaison vers Maurice qui doit nous délivrer une autorisation, et une proposition de lowcost est en réflexion. Nous réfléchissons aussi à nous positionner sur la desserte de La Réunion depuis Mayotte”.

Pour se positionner, la compagnie filiale d’Air Austral aux capitaux à 49% mahorais, a repris un B737-800 d’Air Austral. Cette rampe de lancement sur la ligne est donc la bienvenue.

De son côté, Corsair prévoit d’intégrer 5 A330neo dans sa flotte entre avril 2021 et avril 2022, ce qui portera à 9 le nombre d’A330 dont 5 neo, “Plus de 50% de la flotte sera renouvelée avec des avions de dernière génération, plus respectueux de l’environnement”.

Et elle devrait disposer de 151 pilotes à fin décembre 2021. “Un programme de formation très complet a été mis en œuvre pour atteindre l’effectif cible, grâce notamment à la reconversion de pilotes 747 vers A330, l’embauche de nouveaux OPL (Officiers Pilotes de Ligne), 78 depuis l’été 2019, la promotion de Commandant de Bord, (16 déjà effectuées, 12 restent à réaliser sur les 12 prochains mois). la nomination de nouveaux instructeurs.

Les voyageurs qui ont réservé leur vol Corsair sur la période couverte par Ewa, seront “prévenus individuellement des modifications éventuelles concernant leur vol”.

Anne Perzo-Lafond