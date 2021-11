Nouvelle extension de la réserve naturelle des Terres australes: le public est consulté

Mené en concertation avec la communauté scientifique et les usagers du territoire, ce nouveau projet d’extension est motivé par “la volonté de renforcer la préservation des fonctionnalités écologiques et du patrimoine naturel marin dans l’ensemble des espaces maritimes des archipels Crozet et Kerguelen et des îles Saint-Paul et Amsterdam.”

Grâce à cette extension, la Réserve naturelle des Terres australes françaises, créée en 2006 et étendue une première fois en 2016, atteindrait une surface de plus d’1,6 million de km2, confirmant ainsi sa place parmi les plus vastes aires marines protégées au monde.

Ce projet a été examiné et reçu favorablement par le Conseil national de la protection de la nature le 27 septembre 2021. Amendé pour tenir compte des recommandations de cette instance, le projet est à présent soumis à une procédure de participation du public organisée par le Ministère de la transition écologique.

Le ministère des outre-mer indique que cette zone est particulièrement riche, “elle compte la population d’oiseaux marins la plus importante du monde et les populations de mammifères marins parmi les plus diverses et abondantes de la partie indienne de l’océan austral : 47 espèces d’oiseaux, 3 espèces de pinnipèdes (otaries, morses, etc.) et 6 espèces de cétacés se reproduisent régulièrement dans ces territoires. Le domaine marin de ces îles est essentiel pour ces espèces pour qui il représente des zones d’alimentation et de reproduction essentielles.

Le 27 septembre 2021, la commission espaces protégés du CNPN (Conseil national de la protection de la nature) a donné un avis favorable à l’unanimité, assorti de réserves, sur le projet de décret.

Ce projet est ouvert à la consultation du public à compter du 22 novembre 2021, pour trois semaines, pour donner son avis, cliquer ici.

La procédure se poursuivra en vue en vue d’une adoption définitive du décret début 2022.

« Après le classement des réserves naturelles nationales des forêts de Mayotte et de l’archipel des Glorieuses en mai et juin 2021, l’extension de la réserve nationale des Terres australes françaises marquera la détermination de la France à assurer la conservation de ces joyaux de l’Océan indien et à promouvoir ce modèle de gestion de nos ressources auprès de nos Etats voisins de cette région du monde », indique Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer.