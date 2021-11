Les Jumeaux accueillis et récompensés au Conseil départemental

“Félicitations pour le travail accompli. Tout Mayotte est avec vous dans la victoire et tout Mayotte est avec vous pour aller plus loin”. Par ces mots, le président Ben Issa Ousseni traduisait la fierté des habitants de l’île et l’ambition pour le match à venir. Sa prière le porte à souhaiter “qu’ils tombent sur le PSG, ce serait une belle affiche”.

Un trait d’humour puisque après ses remerciements “pour ce que vous nous avez fait vivre” et en soulignant que “Mayotte a besoin, on le voit de rêver, de se rassembler autour d’objectifs communs”, il se gardait de trop les distraire de leur objectif de décembre, “il faut vous épargner”.

A ses côtés, Salime Mdere, 1er VP et la 4ème VP qui les a accompagnés lors du périple en métropole, Zouhourya Mouayad, qui lâchait, enthousiaste, “j’ai kiffé la qualité de jeu!” Au point que les élus offraient à l’équipe un chèque de 16.000 euros, “et ce sera 50.000 si vous allez en 16ème!”, lançait Ben Issa OUsseni… sans affiche contre le PSG donc !

Et invitait son staff au département à “créer les conditions pour que Mayotte puisse à nouveau accueillir des matchs de Coupe à la maison”, et n’être plus pénalisés de “devoir faire jouer ces matchs à l’extérieur”. Cette double victoire sera-t-elle un électrochoc suffisant ? A suivre. Avec Ben Issa OUsseni, la population leur souhaite un “tirage clément” pour “passer un tour de plus”.

A.P-L.