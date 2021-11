Baisse des prix en octobre, mais toujours pas pour les produits frais

Mayotte titille une nouvelle fois le niveau moyen de hausse des prix sur l’ensemble du pays en repassant devant sur les douze dernier mois, avec un taux d’inflation de 2,7% sur un an contre 2,6% sur le reste du pays. Par contre, sur le mois d’octobre, les prix sont en baisse de 0,2%, porté par les services, -1,2 % en octobre. Il s’agit du recul des prix dans les transports et communications (- 4,1 %) “du fait du repli des tarifs aériens”, indique l’INSEE. Ce recul n’est pas compensé par la hausse des prix de la restauration et des autres

services. Sur un an, les prix des services augmentent néanmoins de 3,1 % à Mayotte et de 1,8 % en France.

Les prix des produits alimentaires augmentent de 0,5 % en octobre, après + 0,8 % le mois précédent. La hausse des prix des produits frais se poursuit (+ 1,8 %), tirée par ceux des salades. A noter que sur les douze derniers mois, ces produits voient leurs prix s’envoler de +10,6%, ils ne sont battus que par les +14% des prix de l’énergie.

Les prix des boissons alcoolisées et non alcoolisées augmentent aussi (+ 1,1 %), de même que ceux des « autres produits alimentaires ». À l’inverse, les prix des œufs et produits laitiers diminuent très légèrement (- 0 ,1 %). Sur un an, les prix de l’alimentaire augmentent de 1,5 % à Mayotte et de 0,7 % en France.

Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,2 % en octobre. Les prix de l’habillement et chaussures croissent (+ 0,4 %). Il en va de même pour la papeterie (+ 0,4 %). Les prix des véhicules (+ 1%) et ceux d’autres articles d’équipement du ménage (+ 0,1 %) rebondissent. À l’inverse, la baisse des prix est forte pour les meubles (- 1,5 %) et les produits d’hygiène (- 1,1 %). Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 0,6 % à Mayotte et de 0,3 % en France.

Après une baisse de 0,4 % en septembre, les tarifs de l’énergie rebondissent en octobre (+ 0,8 %). “Ils atteignent ainsi un niveau supérieur à celui de décembre 2019, avant la crise sanitaire. Et ce niveau n’avait encore jamais été atteint depuis 2006”. Les prix des produits pétroliers augmentent de 1,4 %, tirés par la hausse des tarifs du gazole et du supercarburant qui rebondissent. À l’inverse, les prix de la bouteille de gaz et de l’électricité restent stables. Sur 12 mois, les prix de l’énergie croissent de 14 % à Mayotte et de 20,2 % en France.

Les prix du tabac se stabilisent en octobre, après une hausse constante depuis avril. Sur un an, ils augmentent de 9,4 % à Mayotte et de 4,8 % en France.