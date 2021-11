Belle victoire pour les Jumeaux de Mzouazia qui vont disputer les 32ème de finale

Ce samedi à 17h à Mayotte, quelques joueurs tapent dans la balle sur le terrain de foot improvisé à Majikavo Koropa. Au même moment, à 10.000 km de là, le coup d’envoi du match opposant Jumeaux de Mzouazia, club de Régional 1, à Plancoët-Arguenon, club de Régional 2, est donné. Les supporters mahorais sont venus en nombre dans les tribunes pour encourager ceux qui avaient battu haut-la-main le CS Plédran la semaine précédente, par 5 buts à 1.

C’est la 1ère fois que les deux formations atteignaient le 8ème tour de l’épreuve.

La première mi-temps donnait le « la » avec une domination des violets, revêtus de bleu pour l’occasion, concrétisée par un doublé du capitaine Bendina. Si le 1er but est lié à une erreur du gardien de Plancoët, le 2ème le surprenait dans sa lucarne. Les bretons réagissaient à la 60ème minute en marquant leur 1er but, mais c’est finalement les Jumeaux qui entérineront la victoire avec un 3ème but dans les dernières minutes. Des tirs sur la transversale, de part et d’autre, ont ménagé le suspens.

Entrainée par Djamaldine Ali, l’équipe de Boueni est qualifiée pour les 32ème de finale, qui auront lieu les 18 et 19 décembre, indique la FFF.

Entretemps, les joueurs reviendront à Mayotte fêter la victoire. La préparation pour le prochain match qui devrait se jouer le 18 décembre, devra dupliquer la précédente, avec un temps de présence suffisamment long en métropole pour se donner toutes les chances de l’emporter. Sans perdre de vue que ces joueurs ne sont pas des professionnels, ce qui sous-entend un accompagnement, notamment financier, si on veut que le rêve se poursuive.

Et pour que la liesse soit totale et que Mayotte porte son équipe, les collectivités pourraient mettre en place ici des écrans géants ou relayer la rencontre sur les écrans led présents dans quasiment chacune des communes.

A.P-L.