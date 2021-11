15 porteurs de projets formés pour faire vivre aux touristes « l’expérience mahoraise »

« Les 15 porteurs de projets sélectionnés et formés par nos soins ne se contenteront plus de proposer une simple visite aux futurs touristes, mais proposeront de leur faire vivre une véritable expérience mahoraise », a expliqué David Martin en amont de la formation de ses « bébés », à savoir les futurs opérateurs de tourisme mahorais sélectionnés par l’AaDTM. Avec sa nouvelle direction quasi entièrement renouvelée depuis août 2021 (à l’exception de Michel Madi qui demeure le directeur indétrônable de la structure), le CDTM, métamorphosé de fraîche date en AaDTM, ne rigole plus et souhaite prendre le problème du tourisme à Mayotte par les cornes. Comment mettre en valeur le 101ème département ? En proposant aux touristes, en particulier les affinitaires qui constituent la très grande majorité des visiteurs de l’île, une expérience non plus seulement extérieure mais intérieure, autrement dit immersive.

Pour ce faire, l’AaDTM a engagé un cabinet d’expertise spécialisé dans le domaine : Ted Conseil. Son directeur, David Martin, présent en ce jeudi 18 novembre pour former les 15 porteurs de projets, est à l’origine un professeur d’économie touristique à l’université de Tour. En parallèle, il dirige Ted Conseil dont les membres travaillent à développer le tourisme un peu partout dans l’hexagone, mais également dans les outre-mer (à l’exception de la Polynésie), mais également à l’étranger (Belgique, Chine ou Maroc, entre autres). Michel Madi, ayant eu l’occasion de le rencontrer au cours d’un salon professionnel, n’a pas hésité une seconde à le solliciter pour développer l’attractivité de Mayotte. Mais cela ne s’est pas fait sans une « parade amoureuse » chèrement gagnée par notre professionnel du tourisme préféré. En effet, Michel Madi a d’abord fait venir David Martin sur l’île aux parfums pour lui en montrer le potentiel. Un préalable indispensable car le professionnel du tourisme nous a affirmé fonctionner « au flair ». « J’ai senti un vrai potentiel à Mayotte, malgré le gros travail de fond qu’il va falloir fournir pour l’épanouir. C’est pour cette raison que j’ai répondu à l’appel d’offre lancé par Michel Madi. Et je l’ai remporté », nous a expliqué le directeur de Ted Conseil.

La 3CO, championne de Mayotte des projets touristiques immersifs

Une fois installé, David Martin a participé, en collaboration avec Michel Madi, à sélectionner 15 porteurs de projets. Pour cela, ils se sont appuyés sur les Offices du Tourismes de 4 EPCI du Territoire Mahorais (Cadema, Grand Nord, 3C0 et Sud) sur les 5. Ceux-ci ont été chargés de trier et de sélectionner les meilleures offres en termes de tourisme immersif. Associations, entreprises ou auto-entreprise, le choix de David Martin et Michel Madi ne s’est pas fait en fonction de la nature de la structure, mais bien de la qualité de l’offre. Et, sur les 15 projets sélectionnés, une grande majorité est issue de la 3CO (communauté de communes du Centre-Ouest). Ce qui n’est pas un hasard puisque le tourisme immersif se base beaucoup sur l’expérience agricole, l’une des grandes spécialités du centre de Mayotte.

Ainsi, et pour ne donner qu’un seul exemple, l’association Aromaoré propose une immersion des touristes dans les plantations d’Ylang-Ylang où ils pourront, non seulement participer à la cueillette de cette fleur emblématique de l’île, mais également profiter de tous ses bienfaits : gommage et massage à base d’huile végétale d’ylang-ylang, notamment. En sus, Aromaoré compte faire venir des groupes de danses traditionnelles afin que les touristes apprennent à danser comme les Mahorais. L’association espère aussi pouvoir relancer la construction des bangas traditionnels en terre (remplacés depuis belle lurette par des bangas en tôle, complètement dénués de leur fonction originelle de lieu de passage de l’enfance à l’âge adulte pour les jeunes Mahorais).

Les membres d’Aromaoré sont loin d’être les seuls à valoriser les danses locales. Ces dernières sont en effet l’une des grandes caractéristiques de l’île aux parfums et un véritable pilier de ce que l’on appelle, dans le jargon culturel, « le patrimoine immatériel » (c’est-à-dire tout ce que l’ont ne peut pas « palper » comme la danse, la musique ou encore les contes). Or le patrimoine immatériel constitue l’écrasante majorité du patrimoine culturel de Mayotte. En effet, si le touriste ou l’expatrié de passage critique sans cesse le manque de « culture » à Mayotte, c’est qu’il fait référence la plupart du temps au patrimoine « matériel », directement observable et « palpable ». La personne non informée s’étonnera ainsi du faible nombre de peintres, de sculpteurs, ou encore de l’artisanat très proche de celui de Madagascar sans personnalité typiquement mahoraise. C’est ignorer que cette personnalité est à chercher ailleurs : dans le nombre incroyable de musiques, de danses et de contes que recèle l’île aux parfums !

Une mise en valeurs des traditions

La très célèbre Taambati Moussa (ou Abdou), considérée depuis des années comme « la gardienne des traditions mahoraises », fait évidemment partie de ces 15 porteurs de projets, afin de mettre en valeur sa région : le sud mahorais. Dans le cadre de la formation proposée par David Martin, elle souhaite mettre en valeur l’une des nombreuses cordes de l’arc infini de sa connaissance des traditions mahoraises : la pèche au djarifa (pêche traditionnelle mahoraise typiquement féminine et collaborative réalisée à l’aide de tissus particuliers). « J’ai souhaité mettre cette tradition en valeur, car elle est peu connue du grand public. Mais je ne sais pas trop comment faire ni quel modèle économique adopter. D’où ma présence ici », explique la « gardienne des traditions » lors de la présentation des 15 porteurs de projets ce jeudi matin.

Si d’autres porteurs de projets étaient présents pour mettre en valeur les traditions mahoraises, comme l’association des « mamas shingo » de Brandrélé ou encore « Baobab Tour » qui souhaite mettre en avant le manzaraka, d’autres, plus jeunes, avaient déjà compris l’utilité de se servir de la double facette de Mayotte. En effet, notre île jouit d’une double personnalité à la fois très traditionnelle et très moderne, de par son catapultage extrêmement rapide dans le monde moderne mondialisé Ainsi, un jeune informaticien du centre a pour projet de créer des casques virtuels pour visiter l’ancienne usine sucrière de Soulou, entièrement restituée virtuellement.

Evidemment, les traditionnelles sorties bateau sur les îlots de M’tsamboro seront aussi de la partie car, bien que devenues presque « communes » pour les résidents, elles font toujours leur « petit effet » sur les touristes de passage, émerveillés par les eaux turquoises du lagon et la biodiversité qu’elle recèlent. En bref, ces 15 porteurs de projets que David Martin aura la lourde mission de former et de suivre, constituent peut-être le levier tant attendu pour sortir enfin le potentiel touristique mahorais du marécage dans lequel il se vautre depuis des années. Réussiront-ils à donner une nouvelle image de Mayotte au niveau national et international ? L’avenir nous le dira, mais nous l’espérons de tout cœur !

Nora Godeau