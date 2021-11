La vaccination bondit de 40% chez les ados

Le taux de vaccination chez les 12-17 ans est encourageant, constate l’ARS qui note une augmentation de 40% la semaine dernière chez les ados. “En semaine S45, les gains en couverture vaccinale D1 et en couverture vaccinale ‘schéma complet’ sont plus importants chez les 12-17 ans : en effet, les vaccinations réalisées au sein des établissements scolaires ont augmenté de près de 40% par rapport à la semaine 44” explique l’ARS.

Une progression à mettre en balance avec un ralentissement global de la campagne vaccinale. Les adultes étant minoritaires sur le territoire, l’accès à une couverture vaccinale optimale est difficile.

“Pour la quatrième semaine consécutive, le nombre total d’injections réalisées cette dernière semaine a été plus bas que celui de la semaine précédente. Le nombre d’injections réalisées en semaine 45 est le plus bas constaté sur le territoire depuis les premières annonces présidentielles relatives à l’exemption de motifs impérieux pour les voyageurs vaccinés, annonces qui avaient permis de tripler, au mois de mai 2021, le nombre de doses injectées. Pour la première fois depuis cette période, le nombre de doses hebdomadaires est inférieur à 6000.”

L’ARS note que nombre d’usagers n’ont reçu qu’une dose et ne se sont pas présentés pour la 2e. “Le nombre de doses de rappel est toujours très en-deçà de ce qui est attendu à Mayotte, tant pour les sujets de plus de 65 ans déjà primo vaccinées, que pour les personnes suivies pour les maladies les rendant éligibles à la dose de rappel, que pour les professionnels de santé du territoire”.

Ainsi au total, seuls 54,4% de la population totale a reçu au moins une dose, et 43,9% a un schéma vaccinal complet. A peine 0,2% de la population total a sollicité une dose de rappel.

Toutefois, certaines tranches d’âge présentent des taux de vaccination supérieurs à 90%, la quasi totalité des 18_74 ans a reçu au moins une dose.

L’accélération chez les 12-17 ans est donc une bonne nouvelle, car ils représentent une large part de la population, et sont actuellement parmi les moins vaccinés (37% des ados ont un schéma complet), les établissements scolaires semblent désormais détenir la clé de l’immunité collective à Mayotte.

Y.D.