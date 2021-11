Célébration de la Journée internationale des droits de l’enfance ce samedi à Mayotte

Le 20 novembre marque le jour de l’adoption par l’Assemblée de la Déclaration des droits de l’enfant en 1959, et de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée en 1989.

La Direction de la Protection de l’Enfance (DPE) organise la journée internationale des droits de lʼenfant à Mayotte, en collaboration avec lʼassociation Malézi Méma. Afin de continuer à promouvoir ces droits, le Conseil départemental vous invite à prendre part à cette journée qui se tiendra à partir de 7h30 à Chirongui (gare routière). Les thématiques retenues cette année portent sur :

Les notions de famille, dʼenfants et de parentalité dans le contexte dʼintervention sociale à Mayotte

La notion dʼErrance des enfants à Mayotte

Le Mineur Non Accompagné : quelle parentalité pour des enfants sans représentant légal ?

L’accueil du public aura lieu à partir de 7h30 pour ouvrir la journée à 8h avec les discours des officiels et un focus sur la DPE. Suivront des animations et séminaires : intervention de l’UDAF, aspects éducatif et juridique, point sur les violences sexuelles sur mineurs, leurs conséquences et leur prise en charge. Une synthèse de la journée aura lieu à 14h15 avant une dernière animation (sportive) à 14h30.

“Violences sexuelles sur mineur.e.s : parler, comprendre, agir”

Par ailleurs, à l’occasion du 32ème anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l’enfant et comme annoncé le 8 septembre, l’association Haki Za Wanatsa et le Collectif CIDE organisent ce samedi 20 novembre le rendez-vous culminant de la mobilisation partenariale au CUFR de Dembéni. Il prendra la forme d’un colloque ayant pour thème “Violences sexuelles sur mineur.e.s : parler, comprendre, agir”, et sera dédié à l’enrichissement des connaissances de tous vis-à-vis du phénomène systémique des violences sexuelles.

Le colloque sera également l’occasion de dévoiler la bande dessinée “Des cailloux sur la mer”, spécialement conçue par les acteurs de la mobilisation autour de cette thématique.