Avec le “campus connecté”, une université plus centrée sur les besoins du territoire

Installée à table avec des élèves du lycée de Tsararano, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche a pu déguster une barquette de papaye rapée de Panima. Loin des micros, ce repas pris en vitesse à cause d’un agenda chargé était surtout l’occasion d’échanger avec les difficultés rencontrées par les élèves, et leurs ambitions. Par exemple, devenir professeur des écoles et répondre à un gros besoin de la société mahoraise, pourquoi pas. Mais se lever à 4h chaque matin pour rentrer à 18h le soir en raison des horaires de bus, “bassi ivo !”.

Avec de telles contraintes, “ils ont bien du courage” salue Frédérique Vidal. Après la courte séquence déjeuner, la ministre visitait à Hajangua le tout nouveau “campus connecté”. Dans les locaux de la MJC d’Hajangua, trois salles informatique accueillent pour l’heure une dizaine d’étudiants. 170 sont attendus à terme dans des futurs locaux plus adaptés, voire davantage quand le dispositif aura fait des petits dans les communes de l’île.

Concrètement, ce dispositif permet aux étudiants de suivre des filières qui n’existent pas sur le territoire, en distanciel mais avec un tuteur présent qui accompagne chaque étudiant. En somme, c’est “le distanciel sans l’isolement” résume Bruno Girard, enseignant au CUFR, chargé de faire visiter les locaux. Le but, c’est “que nous puissions offrir aux étudiants de Mayotte une large palette de choix, en présentiel ou en utilisant les outils modernes, mais toujours avec un côté humain ,car l’enseignement à distance fonctionne quand il y a un accompagnement humain très fort qui vient le renforcer” complète la ministre qui insiste sur le “rôle crucial” des tuteurs pour que le campus connecté fonctionne.

Cette formule à cheval entre l’enseignement à distance et l’accompagnement in situ répond à plusieurs enjeux : permettre de suivre des formations inexistantes à Mayotte, mais aussi limiter les contraintes liées aux déplacements à Mayotte.

“Il faut que les étudiants inscrits ici aient accès à la même chose que tous les autres étudiants, c’est un très beau projet” a salué la ministre. “Il faut être capable d’amener le meilleur de l’enseignement supérieur à des étudiants qui ont envie de se former. Ça permet d’offrir un avenir à la jeunesse, d’avoir des talents qualifiés qui à leur tour génèrent du développement économique, c’est l’objectif qu’avait le président de la République quand il m’a demandé de faire en sorte qu’il y ait 100 campus connectés partout sur le territoire.

On va renforcer encore l’offre de formation accessible, on a besoin sur tous les territoires de l’expertise, de l ‘ingénierie, c’est comme ça qu’on fait avancer les territoires.”

Vers des universités plus tournées vers les territoires

Et si d’autres universités peuvent craindre que cette promotion du distanciel conduise à des réductions de moyens, à Mayotte où quatre étudiants sur cinq n’ont pas de place dans le supérieur, ce n’est pas l’esprit.

“Transformer le CUFR en institut national universitaire, c’est en faire une université de plein exercice, qui distribuera les diplômes au nom de l’Etat” assure Frédérique Vidal. “La seule différence c’est que l’Etat restera employeur, ce qui a permis ces deux dernières années de rajouter 15 emplois en 2020, 9 autres en 2021, pendant les 4 à 5 prochaines années, l’Etat continuera à mettre de l’argent et des emplois d’Etat tout en permettant à l’université de Mayotte de distribuer ses diplômes, ce qui en fait une université de plein exercice”. D’autres sujets sont au menus de sa visite, comme l’augmentation des moyens humains et financiers alloués au CUFR, et son agrandissement, signe de montée en puissance. “Permettre à l’université de Mayotte de s’agrandir en termes de locaux c’est aussi lui permettre d’accueillir plus d’étudiants” promet la ministre, promettant de continuer à “travailler ensemble pour permettre à la jeunesse mahoraise de pouvoir étudier pour participer ensuite au développement économique et social de cette très belle île”.

