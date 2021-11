Un séisme de magnitude 3,9 ressenti ce mardi soir

Un séisme ressenti d’une magnitude de l’ordre de 3,9 a été enregistré ce mardi 16 novembre à 19h46 (heure locale) par le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte (REVOSIMA).

L’épicentre a été localisé à 27 km à l’est de Dzaoudzi, à 50 km de profondeur.

Ces données préliminaires sont susceptibles d’évoluer en fonction de calculs plus fins.

Le mois dernier, entre le 1er et le 31 octobre 2021, le Réseau de surveillance Volcanologique et Sismologique de Mayotte (REVOSIMA) a détecté, avec le réseau de stations terrestres, un total de 323 séismes Volcano-Tectoniques dont 6 de magnitude entre 3 et 4.