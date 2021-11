Mayotte, département au plus faible taux d’incidence de France, mais attention aux arrivées

Notre taux contenu de cas de Covid n’est pas la résultante de chiffres cachés ou d’un déficit de dépistage comme certains le sous-entendent en métropole, puisque l’indicateur pour tous reste l’hôpital qui n’accueille pour l’instant “que” un seul malade pour Covid, en médecine.

Pour autant, nous sommes cernés. Sur le plan régional, à La Réunion, le taux d’incidence est de 163, aux Comores, l’agence Reuters évoque des cas en hausse, et en métropole, la nouvelle inflation du nombre de cas doit inciter à la vigilance.

La préfecture met en garde tout d’abord sur la principale entrée officielle, la reprise du trafic aérien et des déplacements régionaux, nationaux et internationaux, qui pourrait “dans les prochaines semaines provoquer la reprise de l’épidémie”. Rappelons que les voyageurs ayant un schéma vaccinal complet ne sont pas soumis à la réalisation d’un test (RT-PCR ou antigénique) que ce soit pour aller de Mayotte vers La Réunion ou la métropole ou pour venir à Mayotte depuis La Réunion ou la métropole. Par conséquent, un contrôle renforcé lors des arrivées ne serait pas du luxe.

“Pour éviter un retour des mesures de restrictions, les gestes barrières et les protocoles sanitaires doivent absolument être respectés”, recommande la préfecture.

Pour limiter la concentration de personnes, l’ensemble des ERP (commerces, lieux de culte, salles des fêtes, MJC, établissements sportifs…) est soumis à une jauge de 75 % de la capacité d’accueil. “Cette capacité doit être visible et affichée à l’extérieur de l’établissement. Seuls les hôtels, restaurants et bars ne sont pas soumis à une jauge. L’accès à tous les établissements recevant du public doit impérativement donner lieu à présentation et contrôle du passe sanitaire”, rappelle la préfecture.

De plus, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux générant des afflux de personnes à savoir les établissements scolaires qui se sont mis au diapason des consignes nationales, les bureaux de poste, les centres de santé… Le port du masque reste obligatoire aux gares maritimes, à l’aéroport, dans les marchés couverts et dans l’ensemble des transports en commun (barge, bus, taxis…).

“Des contrôles seront opérés de façon aléatoire et donneront lieu à verbalisation. L’implication de tous est plus que jamais nécessaire. Dans un souci de préservation de la santé de tous, l’ARS appelle toutes les personnes qui ne sont pas encore vaccinées à le faire dès que possible.”

A.P-L.