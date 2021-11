Arrivée ce jeudi de la ministre de l’Enseignement supérieur à Mayotte

Pendant sa visite, la ministre aura l’occasion de découvrir la toute nouvelle formation de professeurs des écoles, le Parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE), de visiter le campus connecté d’Hajangua et bien sûr d’être accueillie au Centre Universitaire de Dembéni, où elle inaugurera les locaux livrés en 2018 et financés par son ministère, et posera la 1ère pierre de l’extension du CUFR.

Elle aura droit comme ses collègues Darmanin et Lecornu avant elle, à l’accueil républicain des jeunes organisé par le maire de Dembéni, avant de visiter le centre éphémère de vaccination du CUFR et de rencontrer les étudiants en licence option santé (LAS).

Le lendemain, Frédérique Vidal présidera à la signature de l’accord-cadre entre l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le CUFR pour la préservation des milieux littoraux et marins du territoire mahorais, et remettra des médailles de la Fête de la Science aux acteurs du territoire qui œuvrent pour la diffusion de la culture scientifique à Mayotte. Les chercheurs du CUFR lui présenteront des travaux de recherche sur les écosystèmes lagunaires et les conséquences du volcanisme sur la mangrove.