Radhia Oumari nouvelle présidente de la Chambre des Métiers

Les élections qui se sont tenues le mois dernier ont eu comme résultat l’arrivée de nouveaux visages, dont celle d’une femme, Radhia Oumari, à la tête de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

Ils étaient 4.150 artisans à voter le 14 octobre dernier dans les 5 bureaux de vote dans chaque intercommunalité, Bandrélé, Koungou, Dzaoudzi-Labattoir, Sada et Mamoudzou.

L’assemblée générale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Mayotte s’est réunie le 12 novembre 2021 pour élire son bureau. Conformément aux différents textes applicables en la matière, les nouveaux élus de la CMA Mayotte ont désigné les membres du bureau, et l’ancien président Omar Djoundiy qui avait postulé, n’en fait pas partie. Radhia Oumari a été élue 4ème Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Mayotte, avec 14 voix contre 11 à Monsieur Darkaoui Madi.



Présidente : Radhia Oumari – Liste Agir pour les artisans (Darkaoui Madi), Alimentation – Pizzeria / M’tsangamouji

1er Vice-Président : Mohamed Mze – Liste Agir pour les artisans (Darkaoui Madi), Fabrication – Menuisier / Tsingoni

Secrétaire : Marlène Fraytag – Liste Avenir des artisans de Mayotte (Mansour Kamardine), Fabrication – artisan d’art tourneuse sur bois (Touch’ du bois) / Tsingoni

Secrétaire adjoint : Abdillah Nassoro – Liste Ji Moja (Madi Baco), Bâtiment / Mamoudzou

Trésorier : Saindou Aboutoihi- Liste Avenir des artisans de Mayotte (Mansour Kamardine), Alimentation – boulanger / Bandraboua

Trésorière Adjointe : Hafissoiti Allaoui – Liste Avenir des artisans de Mayotte (Mansour Kamardine), Services – Taxi / Sada