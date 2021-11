Deux inspecteurs mahorais décorés lors du 1er séminaire de l’Office Français de la biodiversité à Mayotte

Du 3 au 5 novembre, le rassemblement des équipes de Mayotte, de La Réunion et de la direction nationale a été aussi l’occasion de mener différentes opérations de police de l’environnement à Mayotte .

Réunissant toutes les équipes de l’océan Indien et les représentants nationaux, le séminaire a permis de préparer une feuille de route pour l’OFB dans les territoires français de l’océan Indien (Mayotte, La Réunion, TAAF). Il s’est conclu par la signature d’une nouvelle convention de coopération avec le préfet Thierry Suquet, la première de tous les Outre mer.

En mars dernier, deux inspecteurs de l’environnement ont “risqué leur vie”, alors qu’ils procédaient à leur mission: Sidi Naouirdine et Prince Harouna du service départemental de Mayotte, ont ainsi été décoré de la médaille d’honneur de l’OFB, en présence du préfet, de la substitut du procureur, de la directrice générale adjointe de l’OFB Stephanie Antoine et du directeur des Outre-mer Jean-Michel Zammite.

La présence de nombreux inspecteurs de l’environnement sur l’île a donné lieu à plusieurs actions de police, soutenues par les militaires de la gendarmerie (Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, gendarmerie départementale, gendarmerie maritime). “Les contrôles ont notamment porté sur les espèces protégées, les stations d’épuration, les cours d’eau et les zones humides”. Les services de Mayotte seront désormais régulièrement renforcés par ceux de La Réunion.

Les services de police de l’OFB dans l’océan Indien

Pour prévenir et réprimer les atteintes à l’environnement, près de 1700 inspecteurs de l’environnement de l’OFB apportent leur expertise technique, surveillent le territoire, sensibilisent les usagers, recherchent et constatent les infractions et font des interventions de contre braconnage. L’OFB est présent dans l’océan Indien au travers d’une vingtaine d’agents habilités, commissionnés et assermentés pour la police de l’environnement. Les services départementaux de Mayotte et de La Réunion sont par ailleurs ponctuellement appuyés par les équipes nationales, et mènent conjointement des opérations sur les milieux naturels.