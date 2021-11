Projet de zone scolaire à Kawéni : la population invitée à donner son avis

Dans le cadre de l’avis de concertation règlementaire sur le projet de la zone scolaire à Kawéni, la ville de Mamoudzou invite la population à émettre toutes les observations, les remarques, les suggestions nécessaires avant le début des travaux.

La concertation porte sur l’aménagement du secteur dit de la zone scolaire qui a pour objet de répondre à plusieurs enjeux :

– Un enjeu d’intégration urbaine d’un pôle éducatif et sportif majeur à l’échelle du territoire pour dépasser la situation d’« enclave scolaire ».

– Un enjeu de couture urbaine et de désenclavement vers le village et le nouveau quartier Bazama en voie de renouvellement (renaturation de la ravine, création d’accès).

– Un enjeu de rattrapage des besoins d’accompagnement de l’offre scolaire : notamment sur les volets sportifs et de restauration.

– Un enjeu d’encadrement et d’occupation de la zone (prévention situationnelle, délinquance, sécurité routière, contrôle et animation sociale…..) eu égard à sa densité d’usage.

La concertation se tiendra du 15 novembre 2021 au 2 décembre 2021.

Le public pourra faire connaître ses observations tout au long de la phase d’élaboration du projet, en les mettant dans un registre accompagnant le dossier de concertation, à l’accueil de l’hôtel de ville de Mamoudzou et à la maison du projet de Kawéni aux heures d’ouverture. Il est aussi possible de les transmettre par écrit à la Ville – Hôtel de Ville de

Mamoudzou, rue Halidi Selemani 97600 Mamoudzou, de les déposer de manière dématérialisées à npru@mamoudzou.yt

La population sera également informée via le page Facebook de la maison du projet Kawéni Hima.