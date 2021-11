Paco, dogue allemand gentil et sociable est dans la nature. Ses propriétaires offrent une récompense

Un grand chien, de race Dogue allemand, s'est perdu au Mont Combani dimanche et est susceptible de déambuler dans un vaste rayon en forêt et dans les villages alentours. Si vous le voyez, pas d'inquiétude, bien qu'impressionnant, l'animal est gentil et sociable, et il répond au nom de Paco. Ses maîtres offrent 300€ pour le retrouver.