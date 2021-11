Mtsamboro lance un projet aménagement du front de mer de la plage de Jiva

Après les sentiers de promenade et les aménagements entre Doujani et Tsoundzou, c’est Mtsamboro qui se lance dans la mise en valeur de son patrimoine. La population est concertée.

Entre les villages de Mtsamboro et d’Hamjago se niche la plage de Jiva, qui fait face aux îlots Choizil. “Souvent citée dans les articles touristiques vantant la beauté des paysages de Mayotte vantant la beauté des paysages de Mayotte, c’est un périmètre à la fois riche pour sa flore, ses récifs coralliens et sa faune “, relève la mairie qui rajoute que parallèlement, son “sable fin et clair” est entaché “d’accumulation des déchets sur la plage” et par la dégradation des équipements. “Il faut aussi lutter contre l’érosion marine et le trait de côte qui subit un recul constant depuis des années. La végétation elle aussi riche sur la plage souffre de pollution et de pousses sauvages non maîtrisées”.

La municipalité de de Mtsamboro impulse le projet d’aménagement du front de mer de la plage Jiva, “qui lui tenait à cœur depuis plusieurs années”.

La municipalité a l’intention de restructurer la zone avec des travaux d’aménagements importants : aménagement d’une promenade et un passage piéton pour rendre le front de mer plus accessible, nouveaux équipements et mobiliers à destination des usagers par la création de 5 farés, l’installation de 2 lieux de restauration rapide type snack, une aire de jeux, des agrès et parcours santé, du mobilier de loisirs (grills, places assises), une tour de guet et accueil pour un maitre-nageur sauveteur et la création de 2 aires de stationnement.

Pour présenter ce nouveau projet et recueillir les premiers retours de la population, la municipalité prévoit une réunion publique de concertation le 20 novembre à 15h30 sur la plage JIVA, au restaurant Le Régal. Tous les habitants y sont conviés et libres d’y assister, la municipalité espère donc pouvoir compter sur la présence et collaboration de ses administrés.