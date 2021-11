Mayotte reconnue en état de catastrophe naturelle en raison des séismes… une information mal relayée

La naissance du volcan sous-marin en 2018 a fait beaucoup de bruit, y compris au sein des foyers de l’île. Fissures, fondations déplacées, nécessité d’étayer les plafonds qui avaient parfois donné lieu à des arrêtés de péril, et le collège de Dembéni avait été particulièrement touché avec des salles étayées et classes déployées dans d’autres établissements… les propriétaires se sont retrouvés dépourvus face à un symptôme qui se produisait rarement à Mayotte. Les biens assurés et qui ont été endommagés vont pouvoir être prise en charge.

L’arrêté publié le 5 novembre 2021 au Journal officiel concerne 65 communes de France où ont sévi des mouvements de terrains, des inondations, des coulées de boue. Parmi elles, les 17 mahoraises sont concernées pour avoir été secouées par les séismes sur la période du 10 mai 2018 au 30 juin 2019.

En raison d’une information qui n’a pas été rendue publique assez tôt, la bonne nouvelle pourrait avoir un goût amer puisque selon le site service-public, les victimes disposent de 10 jours après la parution de l’arrêté au Journal officiel, soit le 5 novembre 2021, pour faire la déclaration à leur assureur en vue d’une prise en charge du règlement du sinistre. Donc jusqu’au 15 novembre 2021. Seuls ceux qui avaient déjà déclaré pourront être pris en compte donc.

Anne Perzo-Lafond