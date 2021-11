Les Naturalistes s’impliquent dans la lutte contre l’érosion des sols

Jusqu’à 10 tonnes à l’hectare parties dans le lagon à Mtsamboro : ce constat fait sur les années d’observation des saisons des pluies 2015 à 2017 dans le cadre du programme Leselam (Lutte contre l’Erosion des Sols et l’Envasement du LAgon de Mayotte) financé par l’Europe sur le volet environnement du FEADER, reste toujours d’actualité sur l’ensemble de l’île.

L’érosion des sols est à Mayotte une problématique majeure dont les répercussions se font sentir tant au niveau de la production agricole que sur la biodiversité du lagon.

Du point de vue agricole, la perte de sols due à l’érosion s’accompagne d’une baisse du potentiel de production, ce qui représente une sérieuse menace en termes de sécurité alimentaire, mais aussi, l’érosion entraîne également une dégradation des écosystèmes aquatiques, dont la manifestation la plus spectaculaire est l’envasement du lagon et la détérioration irréversible des récifs frangeants. “Or, ce patrimoine naturel exceptionnel représente une opportunité unique de développement touristique – donc économique – qu’il convient de préserver”.

Relayant la campagne d’information de l’année 2020 sur le sujet, les Naturalistes de Mayotte ont, dans le cadre du projet LESELAM, mis en place un système de maraudes pour accompagner la population dans l’adoption des bonnes pratiques ainsi que des conseils mensuels dans la presse et sur les réseaux sociaux

“Des gestes simples et accessibles à tous permettent de limiter l’érosion sur l’île : planter de la citronnelle ou du vétiver sur un talus, effectuer des travaux de terrassement en saison sèche plutôt qu’en saison des pluies, bâcher les tas de terre ou encore diversifier les cultures etc. Les bonnes pratiques sont nombreuses et concernent aussi bien l’agriculture que les chantiers et les jardins.

Afin d’accompagner la population mais aussi les communes, 2 médiateurs ont pour mission d’intervenir partout où cela est nécessaire afin de sensibiliser, de former et d’accompagner l’adoption des bonnes pratiques. Pour les contacter : mediateurleselam@naturmay.org