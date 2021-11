L’aide des Régions de France au conseil départemental de Mayotte revue à la baisse

Les débats sur le Projet de loi de Finances 2022 sont l’occasion pour nos parlementaires d’interpeller les ministres. C’est ainsi qu’Eric Dupond-Moretti répondait au sénateur Thani sur les mesures judiciaires à Mayotte et que le Garde des Sceaux annonçait sa venue à Mayotte pour début décembre.

Le même sénateur interpellait une autre ministre, Jacqueline Gourault, après avoir été interloqué par un amendement voté à l’Assemblée nationale qui vise à diminuer le montant du fond de solidarité régional versé par les régions de France au Conseil départemental de Mayotte. Cette révision à la baisse, on le doit à l’amendement déposé par un député, “un amendement mesquin”, lâchait le sénateur Thani. Et un amendement qui concrétisait en réalité une demande des Régions de France.

La ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ne se faisait pas prier pour critiquer cette décision sur laquelle elle ne peut agir, et qui porte l’aide des régions au Département de Mayotte à 1,8 million d’euros: “Le gouvernement aurait aimé aller plus loin, mais les Régions demandent un mécanisme progressif”, et se faisant Robin des Bois, “les plus riches auraient pu donner aux plus pauvres”.

Rappelons que si Mayotte est département, elle n’est pas tout à fait une région, en en ayant quelques compétences et pas toutes les compensations.

A.P-L.